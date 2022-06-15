Бастующих водителей заменили военные

Армия пришла на помощь правительству Южной Кореи, чтобы не допустить логистического кризиса, связанного с забастовкой водителей большегрузов, которая длится уже неделю. Перевозки автотранспортом контейнеров и массовых грузов взяли на себя военные, сообщает The Maritime Executive.

Тем временем корейские власти призывают забастовщиков вернуться к работе в ближайшее время, поскольку на экономику страны бессрочная акция протеста влияет негативно: приостанавливается производство, сокращается грузооборот портов.

В настоящее время, под данным Минтранса Кореи, для перевозки в порты контейнеров и насыпных грузов привлечены порядка 100 военнослужащих. Однако военных кадров не хватает – в забастовке уже восьмой день участвуют 6,6 тыс. водителей-членов профсоюзов.

Напомним, водители протестуют против повышения цен на топливо и предстоящей отмены схемы расчета минимальной ставки заработной платы на основе операционных расходов, так называемой Системы ставок фрахта безопасных грузоперевозок, которая была введена в 2020 году на три года. Отменить эту систему оплаты власти Южной Кореи планируют в конце этого года. По мнению профсоюзов, это приведет к значительному снижению доходов водителей большегрузов, которых подобная схема оплаты труда вполне устраивала.

Уже прошло несколько раундов переговоров между профсоюзом и правительством стороны, однако к соглашению стороны пока не пришли. Власти страны пообещали включить требования водителей в законодательный процесс, поставив условием, чтобы водители немедленно вернулись к работе.

Правительство заявляет, что забастовка уже нанесла экономике ущерб в 1 млрд долларов. Многие предприятия приостановили производство из-за того, что нет возможности отгрузить продукцию. Среди пострадавших компаний – автопроизводитель Kia Motors и сталелитейная компания POSCO.

В корейских портах отмечается резкое падение грузооборота, что, безусловно, в дальнейшем скажется на глобальной цепочке поставок. 13 июня профсоюз заявил, что планирует провести демонстрацию на предприятиях Hyundai в Ульсане.