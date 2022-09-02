Корейские верфи уводят друг у друга специалистов

Несколько южнокорейских верфей подали жалобу в антимонопольные органы на Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) и ее дочерние предприятия, обвиняя их переманивании высококвалифицированных специалистов это на фоне их острого дефицита и всплеска заказов.

«В частности, совместную жалобу в Комиссию по добросовестной торговле (FTC) подали Samsung Heavy Industries (SHI), Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), K Shipbuilding и Daehan Shipbuilding в отношении Hyundai Heavy Industries, Hyundai Mipo Shipbuilding и Hyundai Samho Heavy Industries, которые якобы предлагали инженерам и техническим специалистам экстраординарные условия оплаты труда и компенсаций, – сообщает корейское издание Pulse со ссылкой на свой источник в отрасли. — Верфи утверждают, что в этом году 70 опытных инженеров, специализирующихся на строительстве СПГ-газовозов и плавучих СПГ-установок, перешли на дочерние предприятия KSOE. Это поставило верфи в невыгодное положение с точки зрения контроля качества, самого процесса и новых заказов».

В свою очередь KSOE утверждает, что ее дочерние компании придерживались справедливых и открытых процедур подбора сотрудников. «В KSOE подозревают, что совместное обвинение направлено на то, чтобы предотвратить уход своих специалистов во второй половине года, когда предприятия судостроительной отрасли обычно проводят рекрутинговые кампании», – резюмирует Pulse.