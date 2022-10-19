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DSME уходит под крыло Hanwha
19.10.2022

DSME уходит под крыло Hanwha

    • Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) переходит в управление южнокорейского конгломерата Hanwha. Как сообщает корейское издание Pulse, ни один из участников торгов не смог сделать предложение выше заявленной цены в 1,4 млрд долларов.

    Таким образом, Hanwha будет владеть DSME с долей в 49,3%. В ближайшие шесть недель конгломерат проведет due diligence и затем подпишет контракт.

    Напомним, DSME с 2015 года находится под контролем государства из-за угрозы банкротства. Зимой этого года Еврокомиссия заблокировала сделку по слиянию DSME и Hyundai Heavy Industries, которая могла бы поправить финансовое положение DSME.

    Власти Южной Кореи искали и другие подходы к восстановлению финансового положения DSME. В частности, государственный Корейский банк развития (KDB), который последние 10 лет был кредитором DSME, планировал найти отечественную компанию, которая была бы готова взять на себя управление верфью.

    Фото: сайт KOSHIPA


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