DSME уходит под крыло Hanwha

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) переходит в управление южнокорейского конгломерата Hanwha. Как сообщает корейское издание Pulse, ни один из участников торгов не смог сделать предложение выше заявленной цены в 1,4 млрд долларов.

Таким образом, Hanwha будет владеть DSME с долей в 49,3%. В ближайшие шесть недель конгломерат проведет due diligence и затем подпишет контракт.

Напомним, DSME с 2015 года находится под контролем государства из-за угрозы банкротства. Зимой этого года Еврокомиссия заблокировала сделку по слиянию DSME и Hyundai Heavy Industries, которая могла бы поправить финансовое положение DSME.

Власти Южной Кореи искали и другие подходы к восстановлению финансового положения DSME. В частности, государственный Корейский банк развития (KDB), который последние 10 лет был кредитором DSME, планировал найти отечественную компанию, которая была бы готова взять на себя управление верфью.

Фото: сайт KOSHIPA