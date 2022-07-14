Корейцы нацелились на порт в Ираке

Администрация порта Пусан, SM Line и Daewoo Engineering & Construction (Daewoo E&C) создали консорциум для переговоров о концессии контейнерного терминала в иракском порту Аль-Фау, сообщает Container News

Терминал, на который нацелился южнокорейский консорциум, входит в первую очередь порта Аль-Фау. Его строит Daewoo E&C. Корейская компания подписала соответствующий контракт в декабре 2020 года. Сделка оценивалась в 2,7 млрд долларов.

Первый этап предполагает строительство пяти причалов, которые смогут принимать мегаконтейнеровозы вместимостью до 23 тыс. TEU. Срок окончания работ по первой очереди – 2028 год. Пропускная способность на этом этапе составит 4 млн TEU.

После окончательного завершения строительства в 2038 году порт Аль-Фау будет иметь порядка 100 причалов. Планируется, что ежегодный контейнерооборот порта составит 7,5 млн TEU. «Аль-Фау обгонит порт Джебель-Али с его 67 причалами и станет крупнейшим контейнерным портом на Ближнем Востоке», – пишет издание.

Планы по строительству порта Аль-Фау были озвучены еще в 2010 году, однако из-за нефтяного кризиса и политической нестабильности в Ираке строительные работы на какое-то время были приостановлены.

Фото: Container News, Администрация порта Пусан