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Первый в мире балкер с Wind Challenger выполнил первый судозаход
27.10.2022

Первый в мире балкер с Wind Challenger выполнил первый судозаход


    • 24 октября балкер «Shofu Maru» – первое в мире судно, оснащенное системой жестких парусов Wind Challenger, совершил свой первый судозаход в австралийский порт Ньюкасл. Судно получило теплый прием в порту, сообщает MOL.

    Правительство Австралии установило политику декарбонизации для достижения к 2050 году нулевого уровня выбросов, и местные портовики в Ньюкасле возлагают большие надежды и проявляют интерес к судну «Shofu Maru», которое способствует декарбонизации при транспортировке энергоносителей. 

    balker shofu maru pervoe v mire sudno osnashhennyj wind challenger1 Новости, Разное

    Использование технологии Wind Challenger позволит снизить выбросы парниковых газов по сравнению с конвенциональными судами примерно на 5% на направлении Япония – Австралия и примерно на 8% на направлении Япония – западное побережье Северной Америки, сообщал ранее MOL. 

    MOL тесно сотрудничает с австралийской энергетической отраслью и портовыми властями, чтобы добиться как стабильности перевозок топлива, так и снижения воздействия на окружающую среду.

    Напомним, что церемония имянаречения и передачи заказчику судна «Shofu Maru», предназначенного для перевозки угля и оснащенного Wind Challenger жестких парусов, которая преобразует энергию ветра в движущую силу, состоялась на верфи Oshima Shipbuilding Co., Ltd 7 октября 2022 года.

    Фото: MOL


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