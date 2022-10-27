Первый в мире балкер с Wind Challenger выполнил первый судозаход

24 октября балкер «Shofu Maru» – первое в мире судно, оснащенное системой жестких парусов Wind Challenger, совершил свой первый судозаход в австралийский порт Ньюкасл. Судно получило теплый прием в порту, сообщает MOL.

Правительство Австралии установило политику декарбонизации для достижения к 2050 году нулевого уровня выбросов, и местные портовики в Ньюкасле возлагают большие надежды и проявляют интерес к судну «Shofu Maru», которое способствует декарбонизации при транспортировке энергоносителей.

Использование технологии Wind Challenger позволит снизить выбросы парниковых газов по сравнению с конвенциональными судами примерно на 5% на направлении Япония – Австралия и примерно на 8% на направлении Япония – западное побережье Северной Америки, сообщал ранее MOL.

MOL тесно сотрудничает с австралийской энергетической отраслью и портовыми властями, чтобы добиться как стабильности перевозок топлива, так и снижения воздействия на окружающую среду.

Напомним, что церемония имянаречения и передачи заказчику судна «Shofu Maru», предназначенного для перевозки угля и оснащенного Wind Challenger жестких парусов, которая преобразует энергию ветра в движущую силу, состоялась на верфи Oshima Shipbuilding Co., Ltd 7 октября 2022 года.

Фото: MOL