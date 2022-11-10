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«Для декарбонизации отрасли необходимо дополнительное обучение моряков»
10.11.2022

«Для декарбонизации отрасли необходимо дополнительное обучение моряков»


    • К 2035 году дополнительную подготовку должны пройти более 800 тыс. моряков во всем мире, чтобы судоходная отрасль достигла целей декарбонизации, сообщает Splash со ссылкой на новый план действий, представленный на климатической конференции COP27 в Египте.

    Как отметил генеральный секретарь Международной палаты судоходства (ISC) Гай Платтен, «существует строчная необходимость в создании инфраструктуры для обучения и подготовки моряков как в развитых, так и в развивающихся странах».

    «Это должно было быть сделано уже сегодня. Моряки должны быть готовы решать проблемы, которые могут создавать новые экологичные виды топлива и технологии, и снижать потенциальные риски. Судоходство не может стать безуглеродным без моряков, и новый план из 10 пунктов намечает путь безуглеродному будущему», – цитирует издание Г.Платтена.

    Фото: сайт Минтранса


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