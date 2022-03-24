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Продлены сроки действия квалификационных документов членов экипажей морских судов
24.03.2022

Продлены сроки действия квалификационных документов членов экипажей морских судов

    • Морская администрация РФ продлевает действие принятых ранее экстренных мер в отношении квалификационных документов членов экипажей судов, срок действия которых истек или истекает, до 30 июня 2022 года включительно, сообщает пресс-служба Минтранса. Это делается в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в мире, обусловленной распространением коронавирусной инфекции, а также для бесперебойного функционирования международного судоходства.

    Если член экипажа, находящийся в рейсе, не имеет возможности продлить в установленном порядке свои квалификационные документы, срок их действия автоматически продлевается на три месяца.

    Среди таких документов:

    • профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией РФ;
    • подтверждения о признании дипломов, выданных иностранным государством;
    • квалификационные свидетельства;
    • подтверждения к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах);
    • свидетельства о квалификации судовых поваров;
    • другие квалификационные документы, требуемые в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками.

    Внесение дополнительных отметок или выдача новых документов не требуется.

    Фото: сайт Минтранса


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