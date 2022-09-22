Продлены сроки действия квалификационных документов членов экипажей морских судов

Морская администрация РФ продлевает действие принятых ранее экстренных мер в отношении квалификационных документов членов экипажей судов, срок действия которых истек или истекает, до 31 декабря 2022 года включительно. Это делается в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в мире, обусловленной распространением коронавирусной инфекции, а также для бесперебойного функционирования международного судоходства, поясняют в Минтрансе.

Если член экипажа, находящийся в рейсе, не имеет возможности продлить в установленном порядке свои квалификационные документы, срок их действия автоматически продлевается на три месяца.

Среди таких документов:

профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией РФ;

подтверждения о признании дипломов, выданных иностранным государством;

квалификационные свидетельства;

подтверждения к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах);

свидетельства о квалификации судовых поваров;

другие квалификационные документы, требуемые в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками.

Внесение дополнительных отметок или выдача новых документов не требуется.

Фото: сайт Минтранса