Продлены сроки действия квалификационных документов членов экипажей морских судов

Морская администрация РФ продлевает действие принятых ранее экстренных мер в отношении квалификационных документов членов экипажей судов, срок действия которых истек или истекает, до 31 декабря 2022 года включительно. Это делается в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в мире, обусловленной распространением коронавирусной инфекции, а также для бесперебойного функционирования международного судоходства, поясняют в Минтрансе.
Если член экипажа, находящийся в рейсе, не имеет возможности продлить в установленном порядке свои квалификационные документы, срок их действия автоматически продлевается на три месяца.
Среди таких документов:
- профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией РФ;
- подтверждения о признании дипломов, выданных иностранным государством;
- квалификационные свидетельства;
- подтверждения к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах);
- свидетельства о квалификации судовых поваров;
- другие квалификационные документы, требуемые в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками.
Внесение дополнительных отметок или выдача новых документов не требуется.
Фото: сайт Минтранса