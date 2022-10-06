Неправильная трактовка в документах отправила скот на убой

Почти 800 коров пришлось отправить на убой из-за неверно расшифрованной аббревиатуры в санитарных документах.

Как сообщает Splash, судно «Nader A» постройки 1977 года, в 2013 году переоборудованное в скотовоз, вернулось во французский порт после неудачных переговоров с властями Алжира по выгрузке животных. Алжирские власти отказали в выгрузке быков из-за неправильно расшифрованной аббревиатуры в санитарных документах и справках.

«Реимпорт во Францию также был невозможен из-за соображений безопасности, поскольку животные получали корм из Алжира, где, как известно, зафиксирован ящур, — пишет издание. – В результате все животные были отправлены на убой».

«Административная проблема возникла из-за того, что в документах о вакцинации было указано «ИКР положительный», что по мнению французских властей, было неправильно трактовано алжирцами. Вместо примечания, относящегося к вакцинации, власти Алжира расценили эту запись как то, что животные являлись переносчиками вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота (ИКР). В результате животные провели три недели на судне, а потом их отправили на убой».

«При более тщательных проверках перед погрузкой и контроле документов на скотовозе «Nader A» эту ситуацию можно было бы предотвратить», — заявили в Фонде защиты животных.

Подобные случаи происходят каждый год. Например, случай со скотовозом «Karim Allah», который в 2021 году больше двух месяцев провел в море, не имея разрешения на выгрузку из-за подозрения на болезнь у находящегося на борту скота. Тогда пришлось отправить на убой почти 1 тыс. голов скота.

Европейские организации по защите животных требуют прекратить экспорт живых животных в третьи страны, предупреждая, что отсутствие планов действий в чрезвычайных ситуациях и невыполнение действующего законодательства по-прежнему будут приводить к таким проблемам в будущем.

«Экспорт живых животных на повестке дня Европейского парламента. В 2020 году Европейская комиссия создала Комитет по расследованию защиты животных во время перевозки, — пишет издание. — В июле этого года в ЕС был представлен документ, в котором содержится призыв к запрету экспорта в третьи страны».

Splash отмечает, что «Nader A» под флагом Того занесен в черный список в соответствии с Парижским меморандумом о взаимопонимании в отношении государственного портового контроля (Paris MoU). В 2018 и 2019 годах судно пять раз осматривали и выявили 22 дефекта. В 2017 году судну запретили заходить во все порты государств, подписавшие Парижский меморандум о взаимопонимании.

Напомним, с 30 апреля 2023 года Новая Зеландия вводит запрет на экспорт скота морским путем.

Фото: Shipspotting, автор Tony des Landes