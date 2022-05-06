В IMO начали разработку Кодекса по морским автономным надводным судам

Делегация Российской Федерации приняла участие в 105-й сессии Комитета по безопасности на море (КБМ105) Международной морской организации (IMO), прошедшей с 20 по 29 апреля в формате видеоконференции. Основным вопросом стала разработка международно-правовых рамок для эксплуатации морских автономных надводных судов (МАНС), сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Успешно завершив оценку необходимости внесения изменений в конвенции и кодексы IMO для обеспечения возможности использования автономных судов, Комитет включил вопрос разработки инструмента IMO по МАНС в свою рабочую программу.

В рамках сессии Комитетом одобрен план работ, предполагающий последовательную разработку общих принципов, приоритетных направлений работы, терминологии, а также разработку целеориентированного Кодекса по МАНС рекомендательного характера, с прицелом на одобрение Кодекса в 2024 году. Работы начнутся в ближайшее время и продолжатся в межсессионный период, конкретные наработки предполагается представить на сессию Комитета весной 2023 года.

Кодекс будет распространяться на грузовые суда, применение же к пассажирским судам может быть рассмотрено на одном из последующих этапов работы. После 2024 года предполагается переработка Кодекса в обязательный документ, который может вступить в силу в 2028 году.

Дополнительным важным элементом работы по этому направлению стало положительное решение КБМ о создании совместной с Юридическом комитетом и Комитетом по упрощению формальностей рабочей группы по МАНС. Ранее Юридический комитет уже принял такое решение.

Совместная рабочая группа займется решением вопросов, являющихся общими для инструментов IMO в ведении этих Комитетов, с прицелом на разработку в случае необходимости соответствующих поправок. В случае положительного решения Комитета по упрощению формальностей, очередная сессия которого состоится в мае, первое совещание совместной рабочей группы трех комитетов может пройти уже в сентябре текущего года.

Российская Федерация представила на КБМ105 четыре документа с основанными на практическом опыте эксплуатации автономных судов конкретными предложениями по структуре и элементам будущего Кодекса по МАНС, анализом основных для нескольких инструментов IMO пробелов, на которые целесообразно обратить внимание в дальнейшей работе.

Дополнительно была представлена информация о результатах испытаний МАНС в РФ в реальных коммерческих условиях. Предложен ряд выводов о применении существующих технологий, их доступности и ограничениях. Материалы будут использованы при разработке Кодекса по МАНС.

Приняты поправки к обязательным инструментам, в частности, к Конвенции СОЛАС, Протоколу 1988 года к Конвенции СОЛАС, Международным кодексам высокоскоростных судов 1994 и 2000 годов. Поправки, вступающие в силу 1 января 2024 года, связаны с прекращением монополии компании Инмарсат на предоставление услуг морской спутниковой связи и возможностью использования оборудования и услуг других провайдеров, а также — с обновлением технико-эксплуатационных требований к судовому и береговому оборудованию ГМССБ.

Кроме того, приняты поправки к Международному кодексу по морской перевозке опасных грузов, которые легализуют применение полимерно-композиционных материалов для контейнеров-цистерн. Поправки изначально были предложены Российской Федерацией.

Комитет продолжил разработку комплекса мер по совершенствованию требований инструментов IMO по безопасности судов и экипажей, связанных с использованием судового топлива. В ходе сессии были доработаны поправки к главе II-2 СОЛАС, которые будут предполагать необходимость подтверждения качества топлива со стороны поставщика в отношении установленного в СОЛАС значения температуры вспышки. Государства должны будут документировать случаи поставки некачественного топлива и принимать меры против недобросовестных поставщиков.

Поправки предполагается принять на следующей сессии КБМ в ноябре 2022 года. При этом Комитет в межсессионный период продолжит разработку необходимых рекомендаций, в том числе по процедурам отбора проб, для содействия единообразному применению будущих поправок.

В рабочую программу Комитета и подотчетных органов на ближайшие сессии включены новые вопросы, касающиеся совершенствования отдельных положений СОЛАС, Международного кодекса по противопожарным системам, комплексного пересмотра Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, разработки рекомендаций по безопасности судов при использовании аммиака в качестве топлива.