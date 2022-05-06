Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В IMO начали разработку Кодекса по морским автономным надводным судам
06.05.2022

В IMO начали разработку Кодекса по морским автономным надводным судам


    • Делегация Российской Федерации приняла участие в 105-й сессии Комитета по безопасности на море (КБМ105) Международной морской организации (IMO), прошедшей с 20 по 29 апреля в формате видеоконференции. Основным вопросом стала разработка международно-правовых рамок для эксплуатации морских автономных надводных судов (МАНС), сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Успешно завершив оценку необходимости внесения изменений в конвенции и кодексы IMO для обеспечения возможности использования автономных судов, Комитет включил вопрос разработки инструмента IMO по МАНС в свою рабочую программу.

    В рамках сессии Комитетом одобрен план работ, предполагающий последовательную разработку общих принципов, приоритетных направлений работы, терминологии, а также разработку целеориентированного Кодекса по МАНС рекомендательного характера, с прицелом на одобрение Кодекса в 2024 году. Работы начнутся в ближайшее время и продолжатся в межсессионный период, конкретные наработки предполагается представить на сессию Комитета весной 2023 года.

    Кодекс будет распространяться на грузовые суда, применение же к пассажирским судам может быть рассмотрено на одном из последующих этапов работы. После 2024 года предполагается переработка Кодекса в обязательный документ, который может вступить в силу в 2028 году.

    Дополнительным важным элементом работы по этому направлению стало положительное решение КБМ о создании совместной с Юридическом комитетом и Комитетом по упрощению формальностей рабочей группы по МАНС. Ранее Юридический комитет уже принял такое решение.

    Совместная рабочая группа займется решением вопросов, являющихся общими для инструментов IMO в ведении этих Комитетов, с прицелом на разработку в случае необходимости соответствующих поправок. В случае положительного решения Комитета по упрощению формальностей, очередная сессия которого состоится в мае, первое совещание совместной рабочей группы трех комитетов может пройти уже в сентябре текущего года.

    Российская Федерация представила на КБМ105 четыре документа с основанными на практическом опыте эксплуатации автономных судов конкретными предложениями по структуре и элементам будущего Кодекса по МАНС, анализом основных для нескольких инструментов IMO пробелов, на которые целесообразно обратить внимание в дальнейшей работе.

    Дополнительно была представлена информация о результатах испытаний МАНС в РФ в реальных коммерческих условиях. Предложен ряд выводов о применении существующих технологий, их доступности и ограничениях. Материалы будут использованы при разработке Кодекса по МАНС.

    Приняты поправки к обязательным инструментам, в частности, к Конвенции СОЛАС, Протоколу 1988 года к Конвенции СОЛАС, Международным кодексам высокоскоростных судов 1994 и 2000 годов. Поправки, вступающие в силу 1 января 2024 года, связаны с прекращением монополии компании Инмарсат на предоставление услуг морской спутниковой связи и возможностью использования оборудования и услуг других провайдеров, а также — с обновлением технико-эксплуатационных требований к судовому и береговому оборудованию ГМССБ.

    Кроме того, приняты поправки к Международному кодексу по морской перевозке опасных грузов, которые легализуют применение полимерно-композиционных материалов для контейнеров-цистерн. Поправки изначально были предложены Российской Федерацией.

    Комитет продолжил разработку комплекса мер по совершенствованию требований инструментов IMO по безопасности судов и экипажей, связанных с использованием судового топлива. В ходе сессии были доработаны поправки к главе II-2 СОЛАС, которые будут предполагать необходимость подтверждения качества топлива со стороны поставщика в отношении установленного в СОЛАС значения температуры вспышки. Государства должны будут документировать случаи поставки некачественного топлива и принимать меры против недобросовестных поставщиков.

    Поправки предполагается принять на следующей сессии КБМ в ноябре 2022 года. При этом Комитет в межсессионный период продолжит разработку необходимых рекомендаций, в том числе по процедурам отбора проб, для содействия единообразному применению будущих поправок.

    В рабочую программу Комитета и подотчетных органов на ближайшие сессии включены новые вопросы, касающиеся совершенствования отдельных положений СОЛАС, Международного кодекса по противопожарным системам, комплексного пересмотра Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, разработки рекомендаций по безопасности судов при использовании аммиака в качестве топлива.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.01.2022
    Принципиальный документ для жд транзита через Калининград по «Новому шелковому пути»
    30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №453-ФЗ «О заявлении […]
    Mann LinesДокументыЗаконНовый шелковый путь
    0
    28.01.2022
    Единый орган управления судоходством на Севморпути
    Создадут уже в этом году
    автономное судоходствоПравительствоСевморпуть
    0
    04.03.2022
    IMO созывает внеочередную сессию
    Международная морская организация (IMO) проведет внеочередную сессию своего Совета для рассмотрения последствий для судоходства […]
    IMOсессия
    0
    27.01.2022
    8-я сессия Подкомитета по проектированию и конструкции судна IMO
    С 17 по 21 января прошла 8-я сессия Подкомитета по проектированию и конструкции судна […]
    IMOМеждународная морская организациясессия
    0
    15.02.2022
    IMO одобрила поправки к Конвенции ПДНВ по использованию электронных документов моряков
    На 8-й сессии Подкомитета по человеческому фактору, подготовке и несению вахты Международной морской организации […]
    IMOКонвенцияморякиПДНВ
    0
    26.01.2022
    Первый коммерческий рейс контейнеровоза в автономном режиме
    Mitsui O.S.K. Lines (MOL) совместно с партнерами по консорциуму провел испытания судоходства в автономном […]
    MOLавтономное судоходствоИспытания
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.05.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2022 года
    05.05.2022 Top 26-50 контейнерных линий, Q1 2022
    05.05.2022 Гетеборг растет несмотря на ковид и геополитику
    04.05.2022 Maersk подсчитал убытки от выхода из российского бизнеса
    04.05.2022 Очередной рекордный квартал Maersk
    04.05.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    05.05.2022 Дополнительная инфраструктура для пропускных пунктов
    04.05.2022 Балтийский таможенный пост (ЦЭД) переподчиняют
    04.05.2022 Увеличены квоты на экспорт сложных удобрений
    29.04.2022 Параллельный импорт не отменяет маркировку
    29.04.2022 В правительстве создают штаб по транспортно-логистическим коридорам
    27.04.2022 Ограничения на экспорт удобрений продлят
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти