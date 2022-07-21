Награду «За исключительную храбрость на море» получит китайским моряк

Награда IMO «За исключительную храбрость на море» будет в этом году вручена Бо Сю, старшему помощнику капитана танкера «Jian Qiao 502» за спасение двоих моряков с затонувшего судна, сообщили SeaNews в Международной морской организации.

Судно «Tian Feng 369» начало тонуть в штормовых условиях 12 декабря 2021 года у северо-восточного побережья Китая. Танкер «Jian Qiao 502», шедший в порт Дунгуань, изменил курс и направился на помощь терпящему бедствию судну.

После полутора часов интенсивного поиска Бо Сю заметил спасательный плот с двумя моряками. Они были настолько обессилены, что не смогли бы сами обвязаться канатами, чтобы их можно было поднять на борт. Бо Сю, не раздумывая, прыгнул в воду и с нескольких попыток, преодолев сильное волнение, добрался до плота, где обвязал находившихся на нем моряков веревками, после чего их подняли на борт танкера. Один из потерпевших умер от переохлаждения, второй выжил.

Всего в этом году к награждению «За исключительную храбрость на море» была представлена 41 номинация. Пятеро номинантов (это могут быть отдельные лица или группы людей) получат почетные грамоты IMO, еще шестеро – благодарственные письма от организации.

Фото: IMO