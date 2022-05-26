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Единое окно в портах станет обязательным
26.05.2022

Единое окно в портах станет обязательным


    • Комитет Международной морской организации (IMO) на своей сессии, проходившей с 9 по 13 мая, одобрил поправки к Конвенции по облегчению международного морского судоходства 1965 года (FAL), согласно которым с 1 января 2024 года единое окно для электронного обмена данными станет обязательным во всех портах мира.

    Согласно поправкам к приложению к Конвенции, государственные органы будут обязаны внедрить, поддерживать и использовать системы единого окна для электронного обмена информацией, необходимой для оформления прихода, стоянки и отхода судов в портах.

    Кроме того, государственные органы будут должны координировать электронную передачу данных с тем, чтобы обеспечить единоразовую подачу/предоставление информации и ее максимальное повторное использование.

    Комитет также одобрил сборник рекомендаций по верификации, проверки достоверности и обеспечении конфиденциальности передаваемых данных и обновленные рекомендации по созданию единого окна.

    Комитет пригласил страны-члены IMO принять участие в тестировании нового модуля GISIS, разработанного для обмена информацией о системах единого окна для морских перевозок, которые применяются в странах-членах. Модуль предназначен для обмена лучшими практиками и мониторинга хода внедрения единого окна со стороны Секретариата IMO.

    Мы попросили прокомментировать решение IMO представителя Национальной ассоциации морских агентов Владимира Коростелева. «Я думаю, что российские чиновники вряд ли испугаются этого нововведения. Скорее всего, просто отчитаются перед ИМО, что все исполнено, да и забудут. Например, не скрою, что был сильно удивлен при посещении штаб-квартиры Всемирной таможенной организации (WCO) осенью 2017 года в Брюсселе, где прочитал в официальном журнале WCO о том, что российской таможней для электронного обмена информацией внедрены отнюдь не написанные на коленке внутренние Альбомы форматов XML документов ФТС России, а напротив – стандартная Модель данных Всемирной таможенной организации WCO DM, причем в последней версии. Главное – правильно отчитаться».

    «Аналогичная ситуация и в Минтрансе России. В апреле 2016 года Международной морской организацией были одобрены изменения в ту же самую Конвенцию FAL, в соответствии с которыми «электронный обмен информацией является обязательным с 9 апреля 2019 года с переходным периодом не менее 12 месяцев». Это ничуть не помешало Минтрансу России 26 октября 2017 года утвердить приказ №463, в соответствии с которым 34 бумажных документа при каждом прибытии судна в российский порт и 39 документов при убытии (т.е. несколько раз в месяц) сканируются и загружаются вручную  в информационную систему Государственного портового контроля, а их бумажные копии  в соответствии с 71 пунктом этого же документа представляются пограничным и таможенным органам, – продолжил В.Коростелев. – Поэтому я не думаю, что новое решение Комитета IMO о поправках в Конвенцию FAL, в соответствии с которым с 1 января 2024 года единое окно для электронного обмена данными станет обязательным во всех портах мира, как-то повлияет на требования приказа Минтранса России №463. Скорее всего, Департамент цифрового развития Минтранса России об этом требовании просто не узнает, а Департамент государственной политики в области морского и речного транспорта ему про это не расскажет».

    «Наиболее вероятное развитие событий, – по мнению В.Коростелева, – это информирование ИМО о том, что механизм морского «единого окна» в российских портах давно создан. И вы его знаете. Это известный комплекс программных средств «Портал «морской Порт» ФТС России. Ведь согласно Распоряжению Правительства РФ от 3 февраля 2022 года №152-р государственные контрольные органы должны получать информацию о прибытии судов из комплекса программных средств «Портал Морской Порт» и организовать информационное взаимодействие программных средств. Вот и объявят, что с февраля 2022 года все успешно работает. И всего делов. А про то, что госорганы ее «не получают» и «не взаимодействуют», в связи с чем морские перевозчики помимо «Портала «морской Порт» подают ту же самую информацию о прибытии и убытии судно и груза одновременно еще в четыре информационные системы трем другим государственным органам – так это проблема, волнующая только участников транспортного рынка, но никак не уважаемых чиновников. Странно проходит у нас цифровизация и оптимизация логистики международных грузовых потоков, проходящих через «бутылочное горло» пунктов пропуска через государственную границу: одновременно по всем направлениям и растопыренными пальцами».

    Фото: Портал Морской порт (скрин)


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