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MOL строит новые балкеры и танкеры на СПГ
26.08.2022

MOL строит новые балкеры и танкеры на СПГ

    • Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) объявил о намерении построить четыре балкера типоразмера Capesize и два крупнотоннажных нефтеналивных танкера VLCC, которые будут работать на сжиженном природного газе.

    Контракт на строительство четырех балкеров дедвейтом 210 тыс. тонн заключен с китайской CSSC Qingdao Beihai Shipbuilding Co., Ltd. Сдача судов намечена в течение 2025-2026 годов. Это первый заказ, который MOL разметил на этой верфи.

    mol lng bulker НовостиОсновные технические характеристики балкеров:

    • Длина – 300 м,
    • Ширина – 50 м,
    • Дедвейт – 210 тыс. тонн.

    Контракт на строительство двух танкеров дедвейтом 309 тыс. тонн заключен с Kawasaki Heavy Industries Ltd. (KHI), строиться суда будут на верфи Dalian COSCO KHI Ship Engineering Co., Ltd. в Даляне, находящейся под совместным управлением KHI and China COSCO Shipping Corporation. Срок сдачи судов – 2025-2026 годы.

    mol lng vlcc НовостиОсновные технические характеристики танкеров:

    • Длина – 339,5 м,
    • Ширина – 60 м,
    • Дедвейт – 309 тыс. тонн.

    С учетом новых заказов, у MOL заказано 16 морских судов, использующих СПГ в качестве основного топлива, – автомобилевозы и балкеры, плюс 6 судов прибрежного плавания – паромы, буксир и сухогруз. Часть судов уже сдана (буксир и сухогруз – он на фото). Как подчеркнули в компании, MOL намерен и дальше расширять использование сжиженного природного газа в качестве бункера.

    Фото: MOL


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