Назначен заместитель руководителя ФТС
08.04.2026

Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2026

    • Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам первых трех месяцев 2026 года составили 1 млн 904 тыс. TEU, на 2% меньше соответствующего показателя 2025 года.

    В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 725,2 тыс. TEU – на 4,4% меньше, чем годом ранее, в импорте перевезено 465,3 тыс. TEU (рост на 4,1%).

    По информации компании, количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 1 млн 368 тыс. TEU – на 0,7% меньше, чем годом ранее, в том числе в импортном сообщении – 416,2 тыс. TEU (+3,5%), в экспортном – 416,2 тыс. TEU (-2,4%) (прим. SeaNews: так в сообщении РЖД – одинаковые цифры по экспорту и импорту).

    В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 19,8 млн тонн, на 2,5% меньше, чем в январе-марте 2025 года.

    По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах цветной руды и серного сырья – на 36,2% до 9,3 тыс. TEU, промышленных товаров (+27,2% до 131,4 тыс. TEU) и нефтяных грузов (+12,9% до 24 тыс. TEU).

    Положительная динамика отмечена также в перевозках цветных металлов (+10,6% до 45,1 тыс. TEU), химикатов и соды (+6,1% до 216,8 тыс. TEU), черных металлов (+5,9% до 54,8 тыс. TEU), зерна (+6,5% до 45,7 тыс. TEU), метизов (+4,3% до 71,8 тыс. TEU), картофеля, овощей и фруктов (+4,4% до 3 тыс. TEU) и остальных продовольственных товаров (+0,7% до 77,4 тыс. TEU).

    После длительного спада немного выросли, правда, на низкой базе прошлого года, автомобили и комплектующие (+1,7% до 90,4 тыс. TEU).

    По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

    Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок строительных грузов – на 23,3% до 34,8 тыс. TEU, продуктов перемола – на 16,6% до 9,9 тыс. TEU, рыбы – на 16,7% до 3,9 тыс. TEU, лесных грузов – на 26% до 109,9 тыс. TEU.

    Перевозки химических и минеральных удобрений сократились на 13,8% до 105,6 тыс. TEU, машин, станков и двигателей – на 1,1% до 88,7 тыс. TEU, мяса и масла животных – на 5,3% до 5,9 тыс. TEU, бумаги – на 2,5% до 94 тыс. TEU, остальных и сборных грузов – на 2,8% до 50,4 тыс. TEU.

    В марте во всех видах сообщения, по данным РЖД, было перевезено 679 тыс. TEU, на 3,8% больше, чем годом ранее.

