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IRISL продолжит развивать Астраханский порт
26.10.2022

IRISL продолжит развивать Астраханский порт


    • Астрахань посетила делегация из Ирана во главе с генеральным директором судоходной компании IRISL Модарресом Хиябани. Как сообщает пресс-служба правительства Астраханской области, в ходе рабочего визита обсуждалась совместная работа по развитию международного транспортного коридора «Север — Юг».

    С российской стороны в переговорах приняли участиеминистр внешних связей Астраханской области Владимир Головков, и.о. министра промышленности и природных ресурсов Астраханской области Виталий Щепин, с иранской стороны — генеральный консул Исламской Республики Иран в городе Астрахани Мехди Акучекиан, генеральный директор АО «Астраханский порт» Елена Букреева.

    «Астраханская область традиционно является воротами в Россию для иранского бизнеса, — сказал председатель правительства Астраханской области Олег Князев. — Наш регион готов выступить основным перевалочным центром поставки иранских товаров в нашу страну и другие государства ЕАЭС в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг».

    «Традиционные транспортные цепочки разрушены, главная задача этого маршрута — не только расширение торговли между Россией и Ираном, но и обеспечение через территорию Ирана быстрого и безопасного экспорта российской продукции на мировой рынок, а также качественная и оперативная обработка необходимого России импорта», – добавил он.

    Отмечается, что по поручению Президента России Владимира Путина на территории Астраханской области обустраивается портовая особая экономическая зона, решается вопрос ускоренного увеличения проходной осадки судов в Волго-Каспийском морском судоходном канале до 4,5 метра.

    В свою очередь М.Акучекиан отметил, что компания IRISL, занимающая 14 место в рейтинге 100 крупнейших судоходных линий мира, имеет серьёзные намерения расширять свою деятельность в Астраханской области.

    Компания инвестирует значительные средства в развитии ПАО «Астраханский порт», контрольный пакет акций которого принадлежит иранскому бизнесу. В текущем году закуплено два новых портовых крана, новое оборудование, — уточнил консул.

    По словам М. Хиябани, IRISL продолжит работы по реконструкции и модернизации «Астраханского порта».

    «Планируем расширить его территорию с целью увеличения объёмов грузоперевозок на Каспийском море», – заявил он.

    Также он выразил заинтересованность в сотрудничестве с астраханским судостроительным заводом «Лотос», с руководством которого в данный момент ведутся переговоры о покупке двух танкеров для Ирана. Также на очереди другие заказы.

     «Мы заинтересованы в строительстве судов для вашей страны на астраханских верфях, — подытожил итоги встречи Олег Князев. — Нельзя вести речь о значительном увеличении товарооборота по коридору «Север — Юг», не имея в необходимом количестве современного флота на Каспии».

    Он сообщил, что вопрос транспортировки грузов через Иран в другие страны станет главным в ходе предстоящего визита в Астраханскую область делегации Республики Беларусь.

    Фото: портал правительства Астраханской области


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