В Астраханской области появится логистический центр Туркменистана

В Астраханской портовой особой экономической зоне (ПОЭЗ) выделят участок в 50 га под логистический центр Туркменистана. Об этом заявил генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин в ходе визита делегации Туркменистана в Астрахань.

«В настоящее время в порту Оля строится портовая особая экономическая зона. В соответствии с ранее достигнутыми договорённостями готовы предоставить участок в 50 гектаров в ПОЭЗ под логистический центр Туркменистана с современным оборудованием для работы с контейнерными грузами, складскими помещениями, подъездными железнодорожными путями» — цитирует пресс-служба регионального правительства С.Милушкина.

Стороны рассчитывают, что благодаря созданию своего торгово-логистического центра в Астраханской ПОЭЗ Туркменистан может стать транспортным хабом для перевалки грузов из России в страны Центральной Азии: Афганистан, Пакистан и другие.

«Наша страна недавно заявила о намерении присоединиться к международному транспортному коридору «Север – Юг», – сказал руководитель делегации, заместитель руководителя агентства «Туркменские морские и речные пути» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Сейитгулы Байсейидов. – Поэтому у нас большой потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия с Астраханской областью».

Также участники совещания обсудили вопрос возможности открытия регулярного автопаромного сообщения между портами Оля и Туркменбаши и развитие сотрудничества в сфере судостроения.

«Судостроение для нас – новое направление, которым ранее не занимались. Поэтому мы готовы сотрудничать с астраханскими судостроителями», – сказал С.Байсейидов.

Фото: пресс-служба правительства Астраханской области