Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Астраханской области появится логистический центр Туркменистана
26.08.2022

В Астраханской области появится логистический центр Туркменистана


    • В Астраханской портовой особой экономической зоне (ПОЭЗ) выделят участок в 50 га под логистический центр Туркменистана. Об этом заявил генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин в ходе визита делегации Туркменистана в Астрахань.

    «В настоящее время в порту Оля строится портовая особая экономическая зона. В соответствии с ранее достигнутыми договорённостями готовы предоставить участок в 50 гектаров в ПОЭЗ под логистический центр Туркменистана с современным оборудованием для работы с контейнерными грузами, складскими помещениями, подъездными железнодорожными путями» — цитирует пресс-служба регионального правительства С.Милушкина.

    Стороны рассчитывают, что благодаря созданию своего торгово-логистического центра в Астраханской ПОЭЗ Туркменистан может стать транспортным хабом для перевалки грузов из России в страны Центральной Азии: Афганистан, Пакистан и другие.

    «Наша страна недавно заявила о намерении присоединиться к международному транспортному коридору «Север – Юг», –  сказал руководитель делегации, заместитель руководителя агентства «Туркменские морские и речные пути» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Сейитгулы Байсейидов. – Поэтому у нас большой потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия с Астраханской областью».

    Также участники совещания обсудили вопрос возможности открытия регулярного автопаромного сообщения между портами Оля и Туркменбаши и развитие сотрудничества в сфере судостроения.

    «Судостроение для нас – новое направление, которым ранее не занимались. Поэтому мы готовы сотрудничать с астраханскими судостроителями», – сказал С.Байсейидов.

    Фото: пресс-служба правительства Астраханской области


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.06.2022
    Астраханская область готова стать центром строительства дноуглубительного флота в России
    В Астраханской области в настоящее время работают 11 крупных и средних судостроительных и судоремонтных […]
    АстраханьГосподдержкагражданское судостроениедноуглубительный флот
    0
    12.08.2022
    На астраханских верфях изготовили секции для атомного ледокола «Чукотка»
    На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта в цеху погрузили на баржу […]
    Астраханьледокол "Чукотка"Судостроение
    0
    12.04.2022
    Астраханская область займется производством контейнеров
    Перспективы развития международного транспортного коридора «Север-Юг» и портовой ОЭЗ
    АстраханьКонтейнерыМТК "Север-Юг"Производство
    0
    17.03.2022
    Малотоннажный комплекс СПГ построят в Астраханской области
    Перспективы создания технологической СПГ-инфраструктуры в Астраханской области посредством строительства комплекса сжижения газа мощностью 6 […]
    АстраханьМалотоннажный СПГ
    0
    19.04.2022
    Первые поставки калийных удобрений через МТК «Север-Юг»
    Прошло порядка 10 составов с калийными удобрениями из Беларуси в Иран
    Астраханьминеральные удобренияМТК "Север-Юг"РЖД
    0
    24.05.2022
    Что нужно для развития международного транспортного коридора «Север-Юг»
    21 мая в ходе рабочей поездки в Астраханскую область министр транспорта России Виталий Савельев […]
    АстраханьминтрансМТК "Север-Юг"
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.08.2022 В Ванино строят контейнерный терминал
    25.08.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле 2022
    24.08.2022 Первый сдвоенный поезд со станции Новосибирск-Восточный
    24.08.2022 Гетеборг увеличил контейнерооборот на 5% в первом полугодии 2022
    24.08.2022 Контейнерооборот Гонконга, 7 месяцев 2022
    23.08.2022 Сезонный сервис из Китая в Хабаровск по Амуру
    Госрегулирование Показать всё
    22.08.2022 ОСК запустит программу повышенного финансового контроля за судостроительными контрактами
    19.08.2022 Макулатура попала под квоты
    19.08.2022 «Всё импортозаместить невозможно, да и не нужно»
    19.08.2022 «Загрузка российский верфей достаточно высокая»
    19.08.2022 Где в России появится центр крупнотоннажного судостроения
    19.08.2022 На разработку отечественного оборудования для сжижения газа выделят миллиард
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти