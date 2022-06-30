Россия расширяет портовую инфраструктуру на Каспии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе шестого Каспийского саммита, который прошел 29 июня в Ашхабаде с участием президентов Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

В своем выступлении В.Путин акцентировал внимание на международном транспортном коридоре «Север – Юг». «Многое, на наш взгляд, предстоит сделать для улучшения транспортно-логистической архитектуры региона, цитирует пресс-служба Кремля главу государства. — В первую очередь речь идёт о выстраивании международного транспортного коридора «Север – Юг», здесь коллеги уже говорили об этом. Я полностью разделяю такие подходы. Это поистине масштабный проект транспортной артерии протяжённостью 7200 километров – от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии».

В Путин отметил, что скорейшему запуску этого коридора призвано способствовать вступившее в силу в прошлом году соглашение между прикаспийскими государствами о сотрудничестве в области транспорта, которое направлено на превращение региона Каспийского моря в крупный международный логистический узел. «И я вижу, как активно развивается это направление в Казахстане, в Азербайджане. Здесь нам, с российской стороны, тоже нужно предпринять энергичные усилия в этом направлении. Хочу вас проинформировать, что в России приняты и реализуются Стратегия развития национальных морских портов в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года. Мы расширяем на Каспии соответствующую инфраструктуру. Особое внимание уделяем портам Астрахань, Оля и Махачкала», — сказал президент.

Фото: пресс-служба Кремля