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Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 17, 2022
28.04.2022

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 17, 2022

    • На 17 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта резко пошли вниз.

    По данным брокерской компании Sea Lines, ставка на перевозку 3 тыс. тонн пшеницы на направлении Азов – Мраморное море снизилась на $16 и составляет уже $63 за тонну.

    Многие фрахтователи и судовладельцы прогнозируют, что уже на майские праздники в России уровень фрахта может снизиться в среднем на 50%.

    Из-за низкого спроса со стороны турецких покупателей количество на рынке невелико, однако отмечается все больше запросов на Италию.

    Несмотря на открытие в конце марта речной навигации, отправки из российских портов остаются невостребованными, так как крупные игроки зернового рынка, традиционно закупающие зерно с Поволжья, не проявляют активности. Поскольку часть прошлогоднего урожая остается невывезенным, некоторые компании, по информации Sea Lines, планируют начать отгрузку этих объемов в конце мая-начале июня, прежде всего на порты Мраморного моря и Мерсин.

    На 17 неделе фрахтовые ставки на перевозку пшеницы на направлении Азов – Черное море находятся на уровне $61 за тонну. Ставки на направлении Азов – Мраморное море составляют $63 за тонну. Ставки из Азова на Мерсин составляют $77 за тонну. Ставки на направлении Азов – Египет на этой неделе находятся на уровне $78 за тонну.

    Ставки из Ростова с терминалов за мостом на $1 выше, с терминалов перед мостом – такие же, как из Азова, из Ейска и Таганрога – на $1 ниже, из Темрюка – на $3 ниже, чем из Азова.

    Фрахтовые ставки в Каспийском регионе сохранились на уровне прошлой недели.

    На 17 неделе ставки на перевозку кукурузы судами дедвейтом 3 тыс. тонн на порты Ирана составляют $21 за тонну из Актау, $26 за тонну – из Махачкалы, $31 за тонну – из Астрахани.

    Напоминаем, что приводимые ставки являются среднерыночными. Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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