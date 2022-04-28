Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 17, 2022

На 17 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта резко пошли вниз.

По данным брокерской компании Sea Lines, ставка на перевозку 3 тыс. тонн пшеницы на направлении Азов – Мраморное море снизилась на $16 и составляет уже $63 за тонну.

Многие фрахтователи и судовладельцы прогнозируют, что уже на майские праздники в России уровень фрахта может снизиться в среднем на 50%.

Из-за низкого спроса со стороны турецких покупателей количество на рынке невелико, однако отмечается все больше запросов на Италию.

Несмотря на открытие в конце марта речной навигации, отправки из российских портов остаются невостребованными, так как крупные игроки зернового рынка, традиционно закупающие зерно с Поволжья, не проявляют активности. Поскольку часть прошлогоднего урожая остается невывезенным, некоторые компании, по информации Sea Lines, планируют начать отгрузку этих объемов в конце мая-начале июня, прежде всего на порты Мраморного моря и Мерсин.

На 17 неделе фрахтовые ставки на перевозку пшеницы на направлении Азов – Черное море находятся на уровне $61 за тонну. Ставки на направлении Азов – Мраморное море составляют $63 за тонну. Ставки из Азова на Мерсин составляют $77 за тонну. Ставки на направлении Азов – Египет на этой неделе находятся на уровне $78 за тонну.

Ставки из Ростова с терминалов за мостом на $1 выше, с терминалов перед мостом – такие же, как из Азова, из Ейска и Таганрога – на $1 ниже, из Темрюка – на $3 ниже, чем из Азова.

Фрахтовые ставки в Каспийском регионе сохранились на уровне прошлой недели.

На 17 неделе ставки на перевозку кукурузы судами дедвейтом 3 тыс. тонн на порты Ирана составляют $21 за тонну из Актау, $26 за тонну – из Махачкалы, $31 за тонну – из Астрахани.

Напоминаем, что приводимые ставки являются среднерыночными. Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.