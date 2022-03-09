Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Международная конференция «Транспортная логистика Каспийского региона»
09.03.2022

Международная конференция «Транспортная логистика Каспийского региона»


    • Международная конференция «Транспортная логистика Каспийского региона» — мероприятие, посвященное актуальным вопросам грузоперевозок Каспия, Волги и МТК «Север-Юг».

    Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

    Соорганизатор: Ассоциация «Афанасий Никитин»

    Официальное издание конференции: газета «Транспорт России»

    Дата и место проведения: 26 апреля 2022, Астрахань

    На сегодняшний день перевозки по Каспийскому морю открывают широкие возможности по сравнению с традиционными путями поставок из Ирана и Индии в Россию и другие страны Европы. Однако маршрут не всегда представляется рентабельным с учетом ограничивающих судоходство путевых условий на Волге, а также санкций и непрозрачности международного сотрудничества в рамках транспортной логистики, утвержденных пошлин и таможенных операций. Эти и другие вопросы будут обсуждаться на конференции.

    В программе мероприятия ожидаются доклады профессионалов транспортной отрасли: представителей частного бизнеса, профильных ассоциаций и государственных органов. Кроме того, можно будет пообщаться с участниками рынка в неформальной атмосфере гостеприимной Астрахани.

    Целевая аудитория: порты, терминалы, стивидорные компании, экспедиторы, логистические компании, грузовладельцы, судовладельцы, судостроители, профильные ассоциации, инвестиционные компании, государственные органы и местные администрации.

    Среди основных вопросов конференции:

    • Транспортно-логистический потенциал Каспийского региона. Конъюнктура фрахтового рынка и основные грузопотоки региона.
    • Портовые мощности. Модернизация инфраструктуры.
    • Конкурентные морские и сухопутные транспортные маршруты через сопредельные страны.
    • Логистические центры и ОЭЗ на в рамках МТК «Север-Юг».
    • Грузовая база и судоходство на Волге. Инфраструктурные ограничения и рентабельность грузоперевозок.
    • Судостроение для Волги и Каспия.

     

    Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по

    тел. +7 (958) 197-75-03, либо по адресу info@viva-consult.ru

    Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.02.2022
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2021 года в деталях
    В декабре 2021 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна вырос относительно показателя декабря 2020 года на 38,9% и составил 257 TEU.
    Только для подписчиков
    2021Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    17.02.2022
    6-й Международный Арктический саммит «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов»
    6-й Международный Арктический саммит «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов» (Арктика 2022 СПб) Очередной, […]
    АрктикаКонференция
    0
    04.02.2022
    Транспортировка ледостойких платформ на шельф Каспийского моря запланирована на апрель
    Вывод ледостойких платформ на шельф Каспийского моря от причалов астраханских верфей по Волго-Каспийскому морскому […]
    Каспийское мореледостойкая платформаЛУКойлШельфовые проекты
    0
    14.01.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 2, 2022
    На 2 неделе 2022 года в Азово-Черноморском регионе наблюдается повышение ставок фрахта. По данным […]
    Только для подписчиков
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    13.01.2022
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2021 года в деталях
    В ноябре 2021 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна вырос относительно показателя ноября 2020 года […]
    Только для подписчиков
    2021Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    14.02.2022
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2021 года вырос 38,9%
    В декабре 2021 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна вырос относительно показателя декабря 2020 года на 38,9%.
    2021Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    10.03.2022 Линии отменяют рейсы
    09.03.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2022
    05.03.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2022 года снизился на 23,3%
    05.03.2022 Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2022: рост почти по всем грузам
    05.03.2022 CMA CGM не принимает букинги на Беларусь
    05.03.2022 Оборот мировых контейнерных линий, январь 2022
    Госрегулирование Показать всё
    10.03.2022 Отсрочка по обязательствам по субсидиям для компаний под санкциями
    05.03.2022 Утверждены требования к информационным системам электронных перевозочных документов
    04.03.2022 Конгресс США начал расследование в отношении линий
    03.03.2022 Меры экономической поддержки морского предпринимательства
    01.03.2022 О стабилизации рынков, поддержке импортозамещения и внутренних капиталовложениях
    22.02.2022 Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти