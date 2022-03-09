Международная конференция «Транспортная логистика Каспийского региона» — мероприятие, посвященное актуальным вопросам грузоперевозок Каспия, Волги и МТК «Север-Юг».

Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

Соорганизатор: Ассоциация «Афанасий Никитин»

Официальное издание конференции: газета «Транспорт России»

Дата и место проведения: 26 апреля 2022, Астрахань

На сегодняшний день перевозки по Каспийскому морю открывают широкие возможности по сравнению с традиционными путями поставок из Ирана и Индии в Россию и другие страны Европы. Однако маршрут не всегда представляется рентабельным с учетом ограничивающих судоходство путевых условий на Волге, а также санкций и непрозрачности международного сотрудничества в рамках транспортной логистики, утвержденных пошлин и таможенных операций. Эти и другие вопросы будут обсуждаться на конференции.

В программе мероприятия ожидаются доклады профессионалов транспортной отрасли: представителей частного бизнеса, профильных ассоциаций и государственных органов. Кроме того, можно будет пообщаться с участниками рынка в неформальной атмосфере гостеприимной Астрахани.

Целевая аудитория: порты, терминалы, стивидорные компании, экспедиторы, логистические компании, грузовладельцы, судовладельцы, судостроители, профильные ассоциации, инвестиционные компании, государственные органы и местные администрации.

Среди основных вопросов конференции:

Транспортно-логистический потенциал Каспийского региона. Конъюнктура фрахтового рынка и основные грузопотоки региона.

Портовые мощности. Модернизация инфраструктуры.

Конкурентные морские и сухопутные транспортные маршруты через сопредельные страны.

Логистические центры и ОЭЗ на в рамках МТК «Север-Юг».

Грузовая база и судоходство на Волге. Инфраструктурные ограничения и рентабельность грузоперевозок.

Судостроение для Волги и Каспия.

Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по

тел. +7 (958) 197-75-03, либо по адресу info@viva-consult.ru

Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!