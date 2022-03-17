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Малотоннажный комплекс СПГ построят в Астраханской области
17.03.2022

Малотоннажный комплекс СПГ построят в Астраханской области

    • Перспективы создания технологической СПГ-инфраструктуры в Астраханской области посредством строительства комплекса сжижения газа мощностью 6 тонн в час были рассмотрены 15 марта на совещании губернатора Астраханской области и руководителей дочерних предприятий ПАО «Газпром».

    На сегодняшний день компания «Газпром гелий сервис» создала и продолжает развивать комплексную СПГ-инфраструктуру для объектов производства сжиженного природного газа, станций регазификации, а также логистическую инфраструктуру по маршруту перевозки СПГ между объектами автономной газификации в нескольких регионах России.

    По словам генерального директора «Газпром гелий сервиса» Любови Бриш, комплексы сжижения природного газа впервые зайдут на территорию Астраханской области.

    «Сейчас «Газпром гелий сервис» изучает проект, который станет основой для формирования и развития СПГ-инфраструктуры в рамках перспектив транспортного коридора Евразии «Меридиан», – цитирует Л.Бриш пресс-служба компании. – Портовые мощности и выгодное расположение к реке Волга и Каспийскому морю, доступ к путям, системой судоходных каналов связывает единым водным путем 22 региона России для отправки СПГ».

    Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обратил внимание на планы по модернизации и обновлению подвижного состава для пассажирских перевозок. «Транспорт будет работать на газовом топливе. Здесь есть перспективы для наращивания объемов производства», — сказал он.

    Проект «Меридиан», о котором говорила Л.Бриш, это частная автомобильная дорога в Китай. Магистраль, которая является частью международного коридора, планируется построить в обход крупных городов по территории восьми регионов от автомобильного пункта пропуска «Красная Горка» на границе с Белоруссией в Смоленской области до международных автомобильных пунктов пропуска «Маштаково» и «Сагарчин» в Оренбургской области. Далее трасса переходит в дорогу по территории Казахстана до Китая. По оценкам проектировщиков, протяженность трассы по территории России составит от 1,3 тыс. до чуть более 2 тыс. км.

    Фото: «Газпром гелий сервис»


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