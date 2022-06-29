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Первая в мире самоходная баржа на воздушной подушке
29.06.2022

Первая в мире самоходная баржа на воздушной подушке


    • В Азербайджане построена первая в мире самоходная грузовая баржа на воздушной подушке – «ACB Argymak», сообщает Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO). Автор и заказчик проекта – Caspian Mainport Aktau LLP / CMI Offshore Group.

    Строительство баржи началось в 2019 году на судостроительном заводе в городе Глазго в Шотландии, но было остановлено на начальном этапе в связи с банкротством компании

    Позже начались переговоры между Caspian Mainport Aktau LLP / CMI Offshore Group и ЗАО «Азербайджанское Морское Пароходство» по поводу выполнения этого проекта. В результате переговоров корпус баржи, изготовленный в Глазго, был разделен на две секции и доставлен в Азербайджан сухогрузом.

    Работы по строительству баржи в Азербайджане начались на доке судоремонтно-строительного завода «Зых», который принадлежит ASCO, с участие иностранным специалистов. На сегодня успешно завершены испытания баржи «ACB Argymak». Баржа получила классификационное свидетельство от итальянского классификационного общества RINA Services S.p.A. В настоящее время ведутся другие необходимые работы по оформлению документов. По завершении процесса судно будет отправлено в Казахстан, где будет эксплуатироваться на месторождении «Кашаган».

    Длина судна составляет 56 м, ширина – 24 м. Максимальная скорость баржи грузоподъемностью 150 тонн составляет 6 узлов. Экипаж – шесть человек.

    Фото, видео: ASCO


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