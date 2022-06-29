Первая в мире самоходная баржа на воздушной подушке

В Азербайджане построена первая в мире самоходная грузовая баржа на воздушной подушке – «ACB Argymak», сообщает Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO). Автор и заказчик проекта – Caspian Mainport Aktau LLP / CMI Offshore Group.

Строительство баржи началось в 2019 году на судостроительном заводе в городе Глазго в Шотландии, но было остановлено на начальном этапе в связи с банкротством компании

Позже начались переговоры между Caspian Mainport Aktau LLP / CMI Offshore Group и ЗАО «Азербайджанское Морское Пароходство» по поводу выполнения этого проекта. В результате переговоров корпус баржи, изготовленный в Глазго, был разделен на две секции и доставлен в Азербайджан сухогрузом.

Работы по строительству баржи в Азербайджане начались на доке судоремонтно-строительного завода «Зых», который принадлежит ASCO, с участие иностранным специалистов. На сегодня успешно завершены испытания баржи «ACB Argymak». Баржа получила классификационное свидетельство от итальянского классификационного общества RINA Services S.p.A. В настоящее время ведутся другие необходимые работы по оформлению документов. По завершении процесса судно будет отправлено в Казахстан, где будет эксплуатироваться на месторождении «Кашаган».

Длина судна составляет 56 м, ширина – 24 м. Максимальная скорость баржи грузоподъемностью 150 тонн составляет 6 узлов. Экипаж – шесть человек.

Фото, видео: ASCO