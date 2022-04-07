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Европа начинает охоту за углем
07.04.2022

Европа начинает охоту за углем


    • Европа увеличивает поставки угля со всего мира на фоне возможного запрета на импорт из России, сообщает Reuters.

    6 апреля Еврокомиссия предложила новые санкции в отношении России, включая запрет на покупку российского угля и на заходы российских судов в порты стран Евросоюза. «Новые ограничения появились в период неопределенности насчет будущих поставок газа в ЕС из России из-за необходимости платить в рублях», — пишет издание.

    По данным Braemar ACM, на которые ссылается Reuters, в марте европейские страны импортировали в общей сложности 7,1 млн тонн энергетического угля, который используется для производства электроэнергии и тепла. Это на 40,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и самый высокий показатель за месяц за последние три года.

    «Несмотря на то, что поставки российского угля в Европу в марте были примерно на обычном уровне, начали проявляться ожидаемые изменения объемов, — цитирует Reuters аналитиков Braemar. — Так, в марте из России в ЕС было импортировано 3,5 млн тонн угля, и это самый высокий показатель с октября 2020 года, а с 28 марта по 1 апреля – 887 тыс. тонн. Это тоже самый высокий показатель с 24 февраля».

    Импорт энергетического угля из Колумбии в марте составил 1,3 млн тонн, увеличившись на 47,3% в годовом исчислении, приводит свои данные Braemar. Импорт из США в марте составил 809 тыс. тонн, что на 30% выше показателя аналогичного периода 2021 года. Импорт из Южной Африки также увеличился: в марте поставлено 287 тыс. тонн, когда как в марте 2021 года поставок угля не было. Импорт угля в ЕС из Австралии в первом квартале этого года составил 537 тыс. тонн, за первые три месяца 2021 года поставок не было.

    «Горнодобывающие компании заявляют, что Индонезия и Австралия, крупнейшие экспортеры угля, достигли своих пределов добычи и вряд ли смогут удовлетворить потребности Европы в дополнительных поставках, если Евросоюз запретит импорт российского угля», — делится прогнозами Reuters.

    Издание отмечает, что новые санкции ЕС в отношении России, предложенные 6 апреля, пока не одобрены «из-за необходимости решить технические вопросы и изучить влияние предполагаемых запретов, в том числе и на существующие контракты».

    Фото: SeaNews


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