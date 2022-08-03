Места на паромах «Оборонлогистики» забронированы на полтора месяца вперед

Железнодорожная паромная линия «Усть-Луга – Балтийск», оператором которой является ООО «Оборонлогистика», продолжает стабильную работу и наращивает показатели по количеству перевезенных грузов.

Так, по данным «Оборонлогистики», в июле этого года паромы «Амбал», «Балтийск» и «Маршал Рокоссовский» доставили в Калининград порядка 1,3 тыс. вагонов (72,7 тыс. тонн грузов), это 8,6 тыс. тонн больше, чем в июне.

В настоящее время все места на паромах забронированы до середины сентября 2022 года, заявляют в компании.

В июле паромами перевезено:

горюче-смазочные материалы – 36,4 тыс. тонн;

цемент – 14,7 тыс. тонн;

удобрения – 4,3 тонн;

продукты питания – 1,4 тыс. тонн;

накатная техника – 591 ед. (9,4 тыс. тонн).

Кроме того, задействованный на линии универсальный сухогруз ООО «Оборонлогистика» «Урса Майор» в июле более чем в два раза увеличил объем перевозок по сравнению с июнем, доставив 26,3 тыс. тонн груза (в июне доставлено 10,8 тыс. тонн). При этом резерв для перевозки контейнеров сохраняется, а места для накатной техники забронированы до конца августа 2022 года.

В июле т/х «Урса Майор» перевёз:

накатная техника – 613 ед. (13,4 тыс. тонн);

контейнеры – 845 ед. (11,3 тыс. тонн);

генеральный груз – 1,6 тыс. тонн.

Фото: «Оборонлгоистика»