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Новый мультимодальный сервис на Турцию
21.07.2022

Новый мультимодальный сервис на Турцию


    • «ТрансКонтейнер» запустил новый мультимодальный сервис для перевозки грузов между Россией и Турцией через Новороссийск и Мерсин, сообщили SeaNews в компании.

    В рамках сервиса экспортные грузы из различных регионов России по железной дороге прибывают на терминал НУТЭП в Новороссийске, откуда отправляются в Мерсин. Сервис действует также и в обратном направлении для доставки импорта.

    Отправки из Новороссийска и Мерсина будут осуществляться два раза в месяц. Транзитное время на морском плече составляет 6 дней.

    «ТрансКонтейнер» в рамках сервиса предоставляет собственное оборудование и организовывает перевозку по территории России с последующей транспортировкой по морю и автодоставкой до склада получателя на территории Турции.

    Первые 120 контейнеров, отправленных из Новороссийска в рамках нового сервиса, прибыли в Мерсин 20 июля.

    «Это первый мультимодальный сервис «ТрансКонтейнера» через порт Мерсина, он позволит оптимизировать логистику клиентов и удовлетворить растущий спрос на перевозки между Россией и Турцией», – отметил директор по продажам и клиентскому сервису «ТрансКонтейнера» Никита Пушкарёв.

    Новый сервис дополнит уже действующие мультимодальные маршруты «ТрансКонтейнера» из Новороссийска в Стамбул и Самсун и обратно, в рамках которых возможна в том числе перевозка опасных грузов. «ТрансКонтейнер», напомнили в компании, также обеспечивает выдачу собственных контейнеров в депо турецких городов Амбарли, Гебзе, Измир и Мерсин.

    Фото: ТрансКонтейнер


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