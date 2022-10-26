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Германия тянет с решением по продаже COSCO с доли в терминале HHLA
26.10.2022

Долю COSCO в гамбургском терминале могут урезать


    • Правительство Германии может разрешить китайской компании COSCO Shipping Holdings приобрести долю в контейнерном терминале HHLA Tollerort в порту Гамбург, но меньше запланированной. Как сообщает Reuters со ссылкой на свой источник в правительстве Германии, «это компромиссное решение смягчит последствия».

    «Предполагается, что Берлин одобрит продажу COSCO доли 24,9% в HHLA Tollerort, тогда как изначально речь шла о приобретении 35% акций. Источник сообщил, что министерство экономики и иностранных дел по-прежнему хочет заблокировать сделку, но вряд ли это удастся, поскольку канцлер Германии Олаф Штольц не включил этот вопрос в повестку для обсуждения кабинетом министров», – пишет издание.

    «То, как правительство решает этот вопрос, можно рассматривать как показатель того, насколько Германия готова ужесточить свою позицию в отношении Китая из-за опасений чрезмерной зависимости от этой страны», – считают в Reuters.

    По словам источников издания, переговоры еще не завершены, но есть предположение, что COSCO может согласиться на меньшую долю.

    «Федеральные ведомства рассматривают ограничение доли в 24,9% как экстренное решение, «чтобы не случилось чего похуже». Меньшая доля даст COSCO меньше прав голоса в управлении терминалом. Конечно, это не решает реальных проблем с рисками, поэтому ведомства продолжают считать, что полный запрет — правильный путь», — цитирует Reuters свой источник в министерстве экономики.

    Напомним, Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) и COSCO Shipping Ports Limited (CSPL) договорились о вхождении CSPL в качестве стратегического инвестора в акционерный капитал контейнерного терминала HHLA Tollerort в Гамбурге осенью прошлого года. В правительстве Германии возникли разногласия по вопросу приобретения CSPL 35-процентной доли в HHLA Tollerort в Гамбурге. Власти опасаются, что страна попадет в зависимость от Китая.

    Фото: HHLA / Thies Rätzke


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