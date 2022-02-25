Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
CMA CGM испытает биотопливо на 32 судах
25.02.2022

CMA CGM испытает биотопливо на 32 судах


    • CMA CGM в партнерстве с Морским и портовым управлением Сингапура (MPA) начала испытания по бункеровке биотопливом Бункеровка первого судна — «APL Paris» – вместимостью 10,6 тыс. TEU состоялась 23 февраля про схеме «с борта на борт» параллельно с погрузочно-разгрузочными операциями, сообщает Splash. Далее контейнеровоз отправится в рейс по маршруту Азия – Южная Америка в рамках сервиса Pacific East Coast 2.

    Испытания продлятся шесть месяцев. В эксперименте будет задействовано 32 контейнеровоза CMA CGM вместимостью от 2,2 тыс. до 10,6 тыс. TEU, задействованных на маршрутах Азия – Южная Америка, Азия – Африка, Азия – Океания, Азия – Средиземноморье, Северная Европа – США.

    Суда будут использовать различные виды биотоплива, в том числе смесь из отработанного растительного масла и традиционного судового топлива. В компании отмечают, что такая смесь позволит сократить выбросы CO2 на 21%. Ее можно использовать на всех типах судов без проведения какой-либо технической модернизации.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.02.2022
    Первый балкер на СПГ забункеровался в Сингапуре
    Первый балкер, работающий на СПГ, занятый на транспортировке железной руды из Западной Австралии в […]
    БункеровкаСингапурСПГ
    0
    20.01.2022
    Zim фрахтует контейнеровозы на СПГ
    У семьи Оферов
    ZimКонтейнеровозыфрахт
    0
    14.01.2022
    Контейнерооборот лидеров, 2021 год
    Контейнерооборот Шанхая по итогам 2021 года составил 47,03 млн TEU. Это на 8,1% больше […]
    2021КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    15.02.2022
    Контейнерооборот лидеров, январь 2022
    Шанхай увеличил, Сингапур снизил
    2022КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    26.01.2022
    Первый коммерческий рейс контейнеровоза в автономном режиме
    Mitsui O.S.K. Lines (MOL) совместно с партнерами по консорциуму провел испытания судоходства в автономном […]
    MOLавтономное судоходствоИспытания
    0
    18.02.2022
    CMA CGM получили концессию в Бейруте
    CMA Terminals, 100%-ная дочерняя структура группы CMA CGM, получила концессию на управление и эксплуатацию […]
    CMA CGMБейрутКонцессияЛиван
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.02.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 вырос на 17,5%
    25.02.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 14 февраля 2022 года
    25.02.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 года в деталях
    24.02.2022 Роттердам вернулся на уровень допандемийного 2019 года
    22.02.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе 2022 года
    21.02.2022 Контейнерооборот Гонконга, январь 2022
    Госрегулирование Показать всё
    22.02.2022 Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    18.02.2022 «Бронка» переходит к Ростеху
    14.02.2022 Часть акватории Мурманского порта вошла в ТОР «Столица Арктики»
    08.02.2022 Новый гендиректор в Росморпорте
    31.01.2022 Порты Азов и Феодосия расширят
    31.01.2022 Новый руководитель в Росжелдоре
  • Войти