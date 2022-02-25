CMA CGM испытает биотопливо на 32 судах

CMA CGM в партнерстве с Морским и портовым управлением Сингапура (MPA) начала испытания по бункеровке биотопливом Бункеровка первого судна — «APL Paris» – вместимостью 10,6 тыс. TEU состоялась 23 февраля про схеме «с борта на борт» параллельно с погрузочно-разгрузочными операциями, сообщает Splash. Далее контейнеровоз отправится в рейс по маршруту Азия – Южная Америка в рамках сервиса Pacific East Coast 2.

Испытания продлятся шесть месяцев. В эксперименте будет задействовано 32 контейнеровоза CMA CGM вместимостью от 2,2 тыс. до 10,6 тыс. TEU, задействованных на маршрутах Азия – Южная Америка, Азия – Африка, Азия – Океания, Азия – Средиземноморье, Северная Европа – США.

Суда будут использовать различные виды биотоплива, в том числе смесь из отработанного растительного масла и традиционного судового топлива. В компании отмечают, что такая смесь позволит сократить выбросы CO2 на 21%. Ее можно использовать на всех типах судов без проведения какой-либо технической модернизации.