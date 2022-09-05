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Первая в мире ледостойкая платформа вышла в рейс
05.09.2022

Первая в мире ледостойкая платформа вышла в рейс


    • Уникальное научно-исследовательское судно — ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» проекта 00903 вышло в первый рейс. Перед выходом в плавание на судне поднят государственный флаг Российской Федерации, сообщает пресс-служба ОСК.

    Церемония поднятия флага прошла в преддверии перехода судна в Мурманск для подготовки к первой научно-исследовательской экспедиции. В мероприятии приняли участие руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков и директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

    По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, специализированная платформа для организации дрейфующих станций создается впервые не только в нашей стране, но и в мире. «За последние десять лет предприятиями судостроительной промышленности было построено и передано заказчикам 19 научных судов различного назначения. Сейчас к таким судам добавляется ледостойкая самодвижущаяся платформа для исследования Арктики. Говоря о перспективах, хочу отметить, что согласно Стратегии развития судостроительной промышленности, до 2035 года планируется построить порядка 13 научно-исследовательских судов. Сейчас строятся пять и прорабатываются вопросы размещения на отечественных производственных площадках серии из 3 крупнотоннажных научных судов для проведения исследований в открытых частях Мирового океана на базе проекта «НИС-АР» Конструкторского бюро «Вымпел». Так же будут модернизированы 5 НИСов для Минобрнауки России (Академик Николай Страхов», «Академик Сергей Вавилов», «Академик М.А. Лаврентьев», «Академик Мстислав Келдыш», «Академик Йоффе»)», – отметил Д.Мантуров.

    «Судостроители очень ответственно подошли к выполнению заказа коллег из Росгидромета. Уникальность платформы в том, что она способна без привлечения ледокола прибывать к месту проведения работ, дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана до двух лет и возвращаться обратно в порт. Также проектировщики обеспечили экипаж комфортными каютами для проживания, высокотехнологичными рабочими местами и техникой, а также всеми необходимыми системами безопасности, что позволяет назвать «Северный полюс» по-настоящему ультрасовременным научным проектом. Платформа рассчитана на эксплуатацию в 30-35 лет с учётом среднего ремонта. Таким образом, российские полярники как минимум до 2050 года обеспечены надежной базой», – сказал он.

    «ЛСП «Северный полюс» – уникальный совместный проект российских ученых, проектантов КБ «Вымпел» и судостроителей «Адмиралтейских верфей», не имеющий аналогов мировой практике. Корабелы ОСК смогли воплотить в металле смелую идею благодаря слаженной работе внутри корпорации и активной поддержке со стороны государства», — сказал генеральный директор ОСК Алексей Рахманов

    По его словам, отличительная черта этого судна – автономность и уникальные обводы, которые обеспечиваю максимальную закрытость корпуса. БОльшую часть экспедиции – около двух лет – ледостойкая платформа будет дрейфовать вместе со льдиной. Это судно способно противостоять тяжелейшим погодным условиям, выдерживать ледовые сжатия по время дрейфа и при этом обеспечивать комфортную, безопасную работу участников научной экспедиции.

    «Адмиралтейские верфи» построили НЭС ЛСП «Северный полюс» по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в рамках реализации государственной программы по социально-экономическому развитию Арктической зоны. Контракт между АО «Адмиралтейские верфи» и Росгидрометом на строительство ЛСП был подписан в апреле 2018 года. Судно заложено 10 апреля 2019 года.

    ЛСП «Северный полюс» обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно призвано проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования; способно проходить во льдах без привлечения ледокола, а также принимать на борту тяжелые вертолеты типа МИ-8 АМТ (Ми-17). ЛСП обеспечит комфортные и безопасные условия работы и проживания экипажа и научного персонала на полярной станции при температуре до -50о и влажности 85%.

    Основные тактико-технические характеристики ЛСП:

    • длина – 83,1 м;
    • ширина – 22,5 м;
    • водоизмещение – около 10 тыс. тонн;
    • мощность ЭУ – 4200 кВт;
    • скорость — не менее 10 узлов;
    • прочность корпуса — Arc8;
    • автономность по запасам топлива — около 2 лет;
    • срок службы — не менее 25 лет;
    • экипаж — 14 человек;
    • научный персонал — 34 человека.

    Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» строилась на класс Российского морского регистра судоходства: KM(*) Arc5[1] AUT1-C HELIDECK-F Special purpose ship.

    Фото: ОСК


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