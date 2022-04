Первый рейс первого судна для перевозки сжиженного водорода

Первое в мире судно для перевозки сжиженного водорода, «Suiso Frontier», выполнило свой первый рейс. Как сообщили SeaNews в K Line, водородовоз вышел из порта в Японии в декабре 2021 года, прибыл в Австралию в январе 2022, где принял на борт сжиженный водород, выработанный из угля в штате Виктория, и в феврале вернулся в Японию, выгрузив водород в береговое хранилище. А сейчас в Кобе прошла торжественная церемония, посвященная завершению рейса.

Демонстрационный рейс подтвердил, что выстроить международную цепочку поставок сжиженного водорода реально, и стал важным шагом в направлении использования водорода в качестве альтернативного энергоносителя, подчеркнули в K Line.

Проект реализует совместное предприятие HySTRA (Hydrogen Energy Supply-chain Technology Research Association – Ассоциация по изучению цепочки поставок водородного энергоносителя без углекислого газа), созданное Iwatani Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Shell Japan Ltd., Electric Power Development Co., Ltd.(J-POWER), Marubeni Corporation, ENEOS Corporation и K Line при поддержке NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization – Организация по развитию новых технологий в энергетике и промышленности).

Роли партнеров в проекте распределяются следующим образом: Iwatani Corporation является оператором демонстрационного терминала по перевалке сжиженного водорода Hy touch Kobe, Kawasaki Heavy Industries разрабатывали проект и осуществляли строительство судна и терминала, Shell Japan является оператором судна, J-POWER построил и оперирует мощностями по производству сжиженного водорода в Австралии, Marubeni Corporation изучает функционирование цепочки поставок водорода с точки зрения трейдера, ENEOS выполняет технико-экономическое обоснование цепочки поставок водорода, а K Line обеспечивает поддержку перевозок водорода на основании своего опыта эксплуатации СПГ-газовозов.

HySTRA разработало технологии производства и транспортировки больших объемов сжиженного водорода и сейчас тестирует их на маршруте Япония – Австралия с тем, чтобы выстроить алгоритмы безопасной погрузки, выгрузки и хранения водорода. В перспективе наработки, сделанные в процессе таких перевозок, могут лечь в основу международных стандартов безопасности и кодексов, регулирующих перевозку сжиженного водорода, отмечают в K Line.

Фото: K Line