Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый рейс первого судна для перевозки сжиженного водорода
12.04.2022

Первый рейс первого судна для перевозки сжиженного водорода


    • Первое в мире судно для перевозки сжиженного водорода, «Suiso Frontier», выполнило свой первый рейс. Как сообщили SeaNews в K Line, водородовоз вышел из порта в Японии в декабре 2021 года, прибыл в Австралию в январе 2022, где принял на борт сжиженный водород, выработанный из угля в штате Виктория, и в феврале вернулся в Японию, выгрузив водород в береговое хранилище. А сейчас в Кобе прошла торжественная церемония, посвященная завершению рейса. 

    Демонстрационный рейс подтвердил, что выстроить международную цепочку поставок сжиженного водорода реально, и стал важным шагом в направлении использования водорода в качестве альтернативного энергоносителя, подчеркнули в K Line.

    Проект реализует совместное предприятие HySTRA (Hydrogen Energy Supply-chain Technology Research Association – Ассоциация по изучению цепочки поставок водородного энергоносителя без углекислого газа), созданное Iwatani Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Shell Japan Ltd., Electric Power Development Co., Ltd.(J-POWER), Marubeni Corporation, ENEOS Corporation и K Line при поддержке NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization – Организация по развитию новых технологий в энергетике и промышленности).

    Роли партнеров в проекте распределяются следующим образом: Iwatani Corporation является оператором демонстрационного терминала по перевалке сжиженного водорода Hy touch Kobe, Kawasaki Heavy Industries разрабатывали проект и осуществляли строительство судна и терминала, Shell Japan является оператором судна, J-POWER построил и оперирует мощностями по производству сжиженного водорода в Австралии, Marubeni Corporation изучает функционирование цепочки поставок водорода с точки зрения трейдера, ENEOS выполняет технико-экономическое обоснование цепочки поставок водорода, а K Line обеспечивает поддержку перевозок водорода на основании своего опыта эксплуатации СПГ-газовозов.

    HySTRA разработало технологии производства и транспортировки больших объемов сжиженного водорода и сейчас тестирует их на маршруте Япония – Австралия с тем, чтобы выстроить алгоритмы безопасной погрузки, выгрузки и хранения водорода. В перспективе наработки, сделанные в процессе таких перевозок, могут лечь в основу международных стандартов безопасности и кодексов, регулирующих перевозку сжиженного водорода, отмечают в K Line.

    Фото: K Line


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.03.2022
    “K” Line обозначила свою позицию
    Сервисы “K” Line на Россию и Украину временно приостанавливаются и постепенно меняются в зависимости […]
    K LineСанкциисервисы
    0
    26.01.2022
    Японским ро-ро перевозчикам выставили штрафы в Индии
    Комиссия по конкуренции Индии признала четыре японские компании – Nippon Yusen Kaisha (NYK), Kawasaki […]
    K LineMOLNissanNYK
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.04.2022 «ТрансКонтейнер» договорился с «дочкой» Китайских железных дорог
    12.04.2022 Совместный сервис Москва – Красноярск
    12.04.2022 FESCO и РЖД подписали соглашение по контейнерным перевозкам
    12.04.2022 PIL тестирует биотопливо
    11.04.2022 Линии предупреждают о проблемах с приемом рефконтейнеров в Шанхае
    11.04.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    11.04.2022 Минтранс намерен максимально загрузить российские суда
    06.04.2022 Транспортный комплекс защитят от санкций
    04.04.2022 Про китайскую монополию на производство контейнеров
    01.04.2022 Правительство сняло запрет на экспорт семян зерновых и кукурузы
    01.04.2022 Экспорт российского газа за рубли
    01.04.2022 Экспорт масличных и продуктов их переработки ограничат
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти