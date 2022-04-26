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«Ростех» разработал первую российскую энергетическую установку для арктических платформ
26.04.2022

«Ростех» разработал первую российскую энергетическую установку для арктических платформ

    • Объединенная двигателестроительная корпорация «Ростеха» разработала первую российскую энергетическую установку ГТА-8 для морских добывающих платформ. Агрегат устойчив к экстремальным условиям: соленой воде, штормам и отрицательным температурам, сообщает пресс-служба «Ростеха».

    Первые установки будут осуществлять энергоснабжение арктической ледостойкой платформы «Каменномысское-море» у берегов Ямала.

    Энергетическая установка может работать на двух видах топлива: газообразном и жидком, что снижает стоимость эксплуатации и упрощает обслуживание. Всего платформа получит четыре агрегата ГТА-8, суммарная мощность электростанции составит 32 МВт.

    «Ранее для этих целей в Россию поставлялось импортное оборудование. Наши научные и производственные компетенции позволяют произвести полное импортозамещение в данном сегменте. Электростанция на базе энергетических установок ГТД-8 – это первый продукт в линейке агрегатов, над созданием которой мы работаем. Оборудование способно работать в экстремальных условиях и будет снабжать энергией морские ледостойкие платформы. Первая поставка планируется в 2023 году», – сказал первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

    Фото: макет платформы «Каменномысское-море», сайт Ростеха, фото ПАО «Газпром»


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