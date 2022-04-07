Первая партия вагонов-цистерн для российских космодромов

Компания «Уралкриомаш» концерна «Уралвагонзавод» отправил заказчику первую партию железнодорожных вагонов-цистерн для транспортировки жидкого аргона, кислорода, азота, сообщает пресс-служба Ростеха. Специализированные изделия изготовлены по государственному контракту с АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (АО «ЦЭНКИ»).

«В соответствии с договором мы отправили первые четыре вагона-цистерны, исполнить весь контракт должны до конца года. Вагон-цистерна модели 15-558С-04 разработан специалистами АО «Уралкриомаш» по техническим заданиям АО «ЦЭНКИ» (входит в ГК «Роскосмос») для возведения первой очереди космодрома Восточный. Изделие сертифицировано и допущено для доставки компонентов ракетного топлива на стартовые комплексы космодромов Байконур, Плесецк, Восточный. В России «Уралкриомаш» – единственный производитель железнодорожных вагонов-цистерн для транспортировки данных продуктов», – отметил генеральный директор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов.

Один вагон-цистерна вмещает до 50 тонн жидкого кислорода и сохраняет его без потерь порядка 100 суток. Предназначенные для транспортировки технического кислорода вагоны могут быть использованы и для перевозки кислорода медицинского.

В Ростехе отмечают, что в период пандемии новой коронавирусной инфекции вагоны-цистерны производства были задействованы в обеспечении жидким кислородом ковидных госпиталей в регионах России.

Фото: сайт Ростеха.