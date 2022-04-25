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Первая российская энергетическая установка для добывающих платформ
25.04.2022

Первая российская энергетическая установка для добывающих платформ


    • Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха разработала первую российскую энергетическую установку ГТА-8 для морских добывающих платформ. Агрегат устойчив к экстремальным условиям – соленой воде, штормам и отрицательным температурам. Как сообщили SeaNews в Ростехе, первые установки будут обеспечивать энергоснабжение арктической ледостойкой платформы «Каменномысское-море» у берегов Ямала. 

    Энергетическая установка может работать на двух видах топлива – газообразном и жидком, что снижает стоимость эксплуатации и упрощает обслуживание. Всего платформа получит четыре агрегата ГТА-8, суммарная мощность электростанции составит 32 МВт. 

    «Ранее для этих целей в Россию поставлялось импортное оборудование. Наши научные и производственные компетенции позволяют произвести полное импортозамещение в данном сегменте. Электростанция на базе энергетических установок ГТД-8 – это первый продукт в линейке агрегатов, над созданием которой мы работаем. Оборудование способно работать в экстремальных условиях и будет снабжать энергией морские ледостойкие платформы. Первая поставка планируется в 2023 году», – рассказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков. 

    Ростех также разрабатывает и производит широкую линейку наземных энергетических газотурбинных агрегатов мощностью от 2,5 до 25 МВт, в том числе газотурбинные электростанции ГТЭС-2,5, «Урал-6000» и турбину большой мощности ГТД-110М. 

    Месторождение Каменномысское-море было открыто в 2000 году. Запасы составляют 535 млрд кубометров природного газа. Добычу планируется начать в 2025 году из 42 скважин. В перспективе несколько месторождений в окрестностях Ямбурга (Каменномысское-море, Северо-Каменномысское, Семаковское, Тота-Яхинское, Антипаютинское, Чугорьяхинское, Обское, Парусовое, Северо-Парусовое) будут разрабатываться взаимосвязанным технологическим комплексом с транзитом газа через имеющиеся мощности на Ямбургском месторождении. 

    Фото: Газпром


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