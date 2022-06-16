О ходе разработки Единой платформы цифровых сервисов на Севморпути

В работе по созданию Единой платформы цифровых сервисов на СМП (ЕПЦС СМП) уже участвует около 140 разработчиков. В общей сложности в выполнении работ будет задействовано около 200 специалистов, сообщил в рамках проведения Петербургского международного экономического форума заместитель директора Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко.

Среди специалистов, создающих ЕПЦС СМП, – бизнес-аналитики, системные аналитики, архитекторы, программисты, разработчики DevOps, администраторы баз данных, разработчики ГИС, тестировщики, инженеры, технические писатели, специалисты по информационной безопасности, специалисты по информационной инфраструктуре, системные администраторы и т.д., не считая руководителей проекта, менеджеров, администраторов проекта, рассказали SeaNews в Дирекции СМП.

К работам привлечены ведущие проектные организации и научные институты – АО «Гринатом», АО «Ситроникс», АО «ЦНИИМФ», Центр морских исследований МГУ им. М.В.Ломоносова, Московский физико-технический институт.

В создании ЕПЦС СМП используются 100% импортонезависимые технологии и программное обеспечение, что позволяет гарантировать технологический суверенитет СМП, подчеркнул М.Кулинко, который является председателем управляющего совета проекта ЕПЦС СМП.

ЕПЦС СМП позволит существенно повысить безопасность и прогнозируемость судоходства в акватории СМП, обеспечит диспетчеризацию судоходства в целях организации гарантированной проводки в ледовых условиях всех судов, осуществляющих логистику в акватории СМП.

Также платформа будет иметь несколько сервисов, не имеющих аналогов в России и мире. Это «автоматический ледовый роутинг» или «автоматическая адаптивная маршрутизация в ледовых условиях». «ЕПЦС СМП позволит Корпорации «Росатом» выполнять предписанные Правительством Российской Федерации функции по управлению плаванием в акватории СМП, в том числе проводку судов, разработку маршрутов плавания судов, предоставление капитанам судов детальной информации о ледовой обстановке, рекомендованных путях следования, предупреждений об особо опасных ледовых явлениях и т.д. Кроме того, в рамках ЕПЦС СМП будет создана отечественная система обеспечения электронными навигационными картами и другими видами геопространственной информации в акватории СМП, не зависящая от внешней конъюнктуры», – подчеркнул М. Кулинко.

Работа над ЕПЦС СМП должна быть завершена в 2024 году. Проект обойдется в сумму порядка 2,9 млрд рублей, включая средства, выделенные из федерального бюджета.

Создание ЕПЦС СМП является одним из элементов Единого плана мероприятий по реализации Основ государственной политики в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны РФ на период до 2035 года. Госкорпорация «Росатом» определена Правительством РФ ответственным исполнителем этой задачи.