Ростех реконструирует систему СУДС в порту Калининграда

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех ведет реконструкцию системы управления движением судов в порту Калининграда. Одним из ключевых элементов обновленной системы станет современный радиотехнический пост, который будет обеспечивать безопасное мореплавание на подходах к удаленному морскому терминалу «Пионерский» в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Радиотехнический пост – это высокотехнологичный комплекс средств наблюдения, навигации и связи. Он обеспечит непрерывное радиолокационное наблюдение за судами и другими объектами в зоне радиолокационного дозора в любых погодных условиях. Помимо этого, оборудование позволит поддерживать непрерывную радиосвязь с судами и дистанционно передавать данные о текущей навигационной обстановке в Центр управления движением судов в порту Балтийска.

«Новое радиолокационное оборудование «Росэлектроники» позволяет эффективно обнаруживать суда на водной поверхности и получать все необходимые данные для их безопасного сопровождения в порт. Модернизация инфраструктуры порта Калининграда – важный технологический и инфраструктурный проект, который будет способствовать поддержанию уровня безопасности мореплавания в акватории на должном уровне, вне зависимости от погодных условий», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Новый радиотехнический пост расположится на мысе Гвардейский в Зеленоградском районе Калининградской области. Для этого будет построена башня высотой 61 м с аппаратным отсеком для размещения технологичного оборудования. В частности, будут установлены антенны береговой радиолокационной станции для приема и передачи сигналов, антенны УКВ-радиостанций системы управления движением судов (СУДС) и антенны радиорелейной станции для связи с центром СУДС в Балтийске.

Работы по проектированию и строительству выполняет НИИ «Нептун» холдинга «Росэлектроника» по заказу ФГУП «Росморпорт».

«Модернизация портовой инфраструктуры позволит расширить зону действия системы управления движением судов в порту Калининграда и охватить подходы к удаленному морскому терминалу «Пионерский». Работы по строительству объекта планируется завершить в марте 2023 года», – отметил директор НИИ «Нептун» Михаил Винокур.

В настоящее время НИИ «Нептун» также ведет работы по проектированию инфраструктуры перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в порту Мурманска по заказу ФГУП «Росморпорт».

Фото: Ростех