Скопление большегрузов на российско-литовской границе

Калининградская областная таможня предупреждает об очередях большегрузов на международном автомобильной пункте пропуска «Чернышевское» (российско-литовский участок границы).

«В настоящее время по причине «нестабильной работы информационных систем в Литовской Республике» литовская сторона осуществляет приём и оформление грузовых транспортных средств, следующих из Калининградской области, с периодичностью 3-4 автомобиля в час. В связи с этим перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска «Чернышевское» в настоящий момент скопилось 240 большегрузных транспортных средств, ожидающих въезда в Литовскую Республику», – поясняют в таможне.

Калининградская областная таможня рекомендует всем заинтересованным лицам учитывать вышеприведенную информацию.

На территории Российской Федерации программные средства работают в штатном режиме. По информации на 9.00 14 марта текущего года за сутки сотрудники ТП МАПП Чернышевское оформили на въезд в Российскую Федерацию 157 транспортных средств, на выезд – 127.

Фото: сайт Росгранстроя