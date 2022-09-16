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Новейшие двухтопливные экопаромы «Росморпорта» будут работать на СПГ
16.09.2022

Новейшие двухтопливные экопаромы «Росморпорта» будут работать на СПГ


    • В Санкт-Петербурге 15 сентября 2022 года на полях Петербургского международного газового форума состоялась церемония подписания договора между ФГУП «Росморпорт» и бункерным оператором «Газпром нефти» компанией «Газпромнефть Марин Бункер» на поставку безопасного экологически чистого топлива для бункеровки первых в стране экопаромов «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», сообщает пресс-служба Росморпорта.

    Подписантами выступили первый заместитель генерального директора ФГУП «Росморпорт» Александр Смирнов и генеральный директор «Газпромнефть Марин Бункер» Алексей Медведев.

    Бункеровка СПГ новейших автомобильно-железнодорожных паромов Росморпорта будет осуществляться первым российским танкером-бункеровщиком «Дмитрий Менделеев» осенью этого года.

    «Балтийское море входит в особую зону судоходства, где действуют повышенные природоохранные требования к моторному топливу. Сжиженный природный газ благодаря экологическим характеристикам, в первую очередь минимальному содержанию серы, имеет высокий потенциал для применения на пассажирских и грузовых судах. В ближайшее время совместно с партнерами мы готовы будем приступить к первым коммерческим заправкам СПГ на Балтике с применением высокотехнологичного бункеровщика «Дмитрий Менделеев», – подчеркнул А.Медведев.

    В марте этого года паромный флот линии Усть-Луга – Балтийск пополнился новейшим инновационным судном «Маршал Рокоссовский», построенным по заказу и за счет собственных средств ФГУП «Росморпорт». В конце сентября на линию запланирован выход еще одного «зеленого» парома – «Генерал Черняховский». Оба судна разработаны с учетом самых высоких стандартов соблюдения экологической безопасности морских перевозок.

    Стороны подтвердили намерения продолжать сотрудничество в области поставок СПГ и разработки решений по повышению экологичности транспортной инфраструктуры Северо-Западного региона России.

    Фото: Росморпорт


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