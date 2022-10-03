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Сокращения в Siemens Gamesa
03.10.2022

Сокращения в Siemens Gamesa

    • Производитель ветрогенераторов Siemens Gamesa объявил о решении сократить штат. Увольнение затронет порядка 2,9 тыс. сотрудников по всему миру.

    «Siemens Gamesa объявила о следующем шаге по внедрению своей новой операционной модели, которая является частью стратегической программы Mistral. Новая модель раскроет полный потенциал компании и в долгосрочной перспективе обеспечит прибыльный рост за счет упрощенной и экономичной структуры», — говорится в заявлении компании.

    Также на решение руководства компании повлияли рост затрат на энергию, сырье и транспорт, а также  дефицит компонентов и нестабильность цепочек поставок.

    В основном, сокращения коснутся сотрудников, работающих в Дании (планируется сократить 800 человек), в Германии (300 человек), Испания (485 человек), Великобритании (50 человек). В Siemens Gamesa отмечают, что сокращения запланированы и в других странах, их детали будут обсуждать в ходе переговоров с рабочими советами.

    «Принимать такое решение никогда не бывает легко, но сейчас настало время предпринять решительные и необходимые действия, чтобы изменить компанию и обеспечить устойчивое будущее. Нам необходимо создать более сильную и конкурентоспособную Siemens Gamesa, чтобы закрепить за собой позицию ключевого игрока в переходе на экологически чистую энергию», — сказал CEO Siemens Gamesa Йохен Эйкхольт.

    Планируется, что новая операционная модель и оргструктура вступят в действие с 1 января 2023 года, а численность персонала будет скорректирована к началу 2025 финансового года.

    По информации Maritime Exrcutive, за 9 месяцев этого года выручка Siemens Gamesa относительно аналогичного периода 2021 года снизилась на 12%, до 6,2 млрд долларов. «Кроме этого, компания борется со своими внутренними проблемами, в том числе и с наземной ветрогенераторной платформой «Siemens Gamesa 5.X», вызванными нехваткой компонентов, и ремонтом устаревших наземных платформ.

    «Тем не менее, компания считает, что у нее хорошие возможности для раскрытия потенциала и роста возобновляемых источников энергии. У Siemens Gamesa рекордный портфель заказов в этом году — в сумме33,2 млрд долларов, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Объем заказов в третьем квартале 2022 финансового года в денежном эквиваленте составил 3,4 млрд долларов», — пишет издание.

    «Siemens Gamesa предупредила, что Европе необходимо сделать больше на политическом уровне для поддержки ветроэнергетики. Если правительства стран Евросоюза не будут рассматривать цепочку поставок ветряных турбин как стратегическую отрасль, энергетический переход в Европе, станет недостижимым, и Европа потеряет свои позиции мирового лидера в ветроэнергетике», — цитирует издание CEO Siemens Gamesa Йохенf Эйкхольта.

    Фото: Siemens Gamesa


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