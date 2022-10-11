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Первая в Японии коммерческая морская ветроэлектростанция
11.10.2022

Первая в Японии коммерческая морская ветроэлектростанция

    • На первой в Японии коммерческой морской ветроэлектростанции с фиксированными опорами завершена установка ветряных турбин. В операции было задействовано самоподъемное судно «Seajacks Zaratan».

    Проект разработан корпорацией Akita Offshore Wind. Мощность объекта составит 140 МВт. Ветроэлектростанция включает две площадки, расположенные у портов Акита и Ноширо.

    «Недалеко от порта Ноширо установлено 20 ветряков, у порта Акита – 13. Сейчас мы продолжаем пусконаладочные работы на всех 33 ветрогенераторах и планируем выйти на коммерческую эксплуатацию до конца этого года», – отмечают в Akita Offshore Wind

    После запуска ветроэлектростанции производимую электроэнергию будет закупать Tohoku Electric Power по договору, заключенному сроком на 20 лет.

    Фото: Akita Offshore Wind


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