Первая в Японии коммерческая морская ветроэлектростанция

На первой в Японии коммерческой морской ветроэлектростанции с фиксированными опорами завершена установка ветряных турбин. В операции было задействовано самоподъемное судно «Seajacks Zaratan».

Проект разработан корпорацией Akita Offshore Wind. Мощность объекта составит 140 МВт. Ветроэлектростанция включает две площадки, расположенные у портов Акита и Ноширо.

«Недалеко от порта Ноширо установлено 20 ветряков, у порта Акита – 13. Сейчас мы продолжаем пусконаладочные работы на всех 33 ветрогенераторах и планируем выйти на коммерческую эксплуатацию до конца этого года», – отмечают в Akita Offshore Wind

После запуска ветроэлектростанции производимую электроэнергию будет закупать Tohoku Electric Power по договору, заключенному сроком на 20 лет.

Фото: Akita Offshore Wind