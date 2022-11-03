Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия – Япония в январе-мае 2022
03.11.2022

Товарооборот Россия – Япония в январе-сентябре 2022


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.04.2022
    Товарооборот в регионе деятельности ЮТУ
    К 30-летию со дня образования Южного таможенного управления таможенники отчитались об итогах первых трех месяцев 2022 года.
    2022Внешняя торговляЮТУ
    0
    01.08.2022
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 30, 2022
    Ставки на европейском и средиземноморском направлениях снизились
    2022Фрахтовые ставки
    0
    02.11.2022
    Российский экспорт руд и железного концентрата в ЕС, январь-август 2022
    По данным Евростата, российский экспорт руд и железного концентрата в Евросоюз в январе-августе 2022 […]
    2022ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    01.08.2022
    ТOP-5 стивидоров России по грузообороту в январе-июне 2022
    В январе-июне 2022 года грузооборот всех морских портов России снизился на 0,5% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    25.03.2022
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в феврале 2022 года в деталях
    В феврале 2022 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился относительно показателя февраля 2021 года на 0,7% и составил 21,8 млн тонн
    Только для подписчиков
    2022Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    05.03.2022
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2022 года в деталях
    В январе 2022 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя января прошлого года на 23,3% и составил 188 TEU.
    Только для подписчиков
    2022Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.11.2022 Новый deep sea сервис Россия – Китай через Суэцкий канал
    02.11.2022 Maersk удвоил прибыль за 9 месяцев 2022 года
    02.11.2022 Открыто движение поездов к ТЛЦ «Уральский» в Екатеринбурге
    02.11.2022 Первый в мире контейнеровоз, оснащенный топливным танком для СПГ из высокомарганцевой стали
    01.11.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2022
    31.10.2022 Назначение в APMT
    Госрегулирование Показать всё
    03.11.2022 На МТК «Север – Юг» упростят таможенные процедуры
    01.11.2022 Министр транспорта рассказал о развитии транспортно-логистических коридоров
    31.10.2022 МТК «Север – Юг» как альтернатива Суэцу
    21.10.2022 Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
    21.10.2022 О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума
    19.10.2022 Три триллиона на три года
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти