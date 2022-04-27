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Китай переоборудует пассажирские «Боинги» в грузовые
27.04.2022

Китай переоборудует пассажирские «Боинги» в грузовые

    • Компания Boeing и китайская компания Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering (GAMECO) запустили в Китае первую производственную линию по переоборудованию пассажирских самолетов Boeing 767-300 в грузовые, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на Boeing China.

    Производственная линия расположена на заводе GAMECO в Гуанчжоу в южнокитайской провинции Гуандун. Она уже получила более 100 заказов из разных регионов мира.

    В этом году Boeing планирует запустить вторую линию, также в Гуанчжоу, в дополнение к производственным линиям, которые специализируются на переоборудовании самолетов Boeing737-800.

    Фото: Xinhua


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