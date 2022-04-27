Китай переоборудует пассажирские «Боинги» в грузовые

Компания Boeing и китайская компания Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering (GAMECO) запустили в Китае первую производственную линию по переоборудованию пассажирских самолетов Boeing 767-300 в грузовые, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на Boeing China.

Производственная линия расположена на заводе GAMECO в Гуанчжоу в южнокитайской провинции Гуандун. Она уже получила более 100 заказов из разных регионов мира.

В этом году Boeing планирует запустить вторую линию, также в Гуанчжоу, в дополнение к производственным линиям, которые специализируются на переоборудовании самолетов Boeing737-800.

Фото: Xinhua