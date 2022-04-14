«Северный полюс» выйдет в первый рейс в сентябре

21 мая, в День полярника, должна выйти на ходовые испытания ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс», строящаяся на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге по заказу Росгидромета. Об этом сообщил, выступая на совещании по развитию Арктической зоны РФ, которое провел в режиме видеоконференции президент Владимир Путин, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

«Вряд ли другие страны построят нечто подобное в обозримом будущем. Прочность корпуса такая, что судно сможет на два года вмёрзнуть в лед и дрейфовать. Это позволит попасть в те уголки Арктики, куда чрезвычайно сложно добраться, и туда, где вообще никогда [никто] не бывал. Соответственно, мы начнём получать уникальные данные о состоянии льда, атмосферы природы высокоширотной Арктики – данные, которые сегодня нам недоступны», – поделился А.Козлов.

«В июле «Северный полюс» станет под флаг, в сентябре из Мурманска платформа отправится в первый рейс, в октябре мы должны вморозиться в лёд. Инженеры на практике оценят, как она работает, потом технические сотрудники уступят место учёным, и начнётся полномасштабная экспедиция», – рассказал он.

«Также хочу сообщить, что Михаил Владимирович Мишустин поддержал нас в строительстве научно-экспедиционного судна для походов в Арктику и Антарктику. Дано поручение на проектирование. Сейчас людей и грузы на оба полюса доставляют суда 1983 и 1977 годов прошлого века, поэтому, конечно, наш судовой парк нуждается в обновлении», – отметил А.Козлов.

Фото: Адмиралтейские верфи