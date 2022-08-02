Пожар на Адмиралтейских верфях

На траулере «Механик Маслак», строящемся на «Адмиралтейских верфях», 2 августа произошел пожар. Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Интерфакс, возгораний возникло в трюме, где проводились огневые работы.

Пожару присвоен второй ранг сложности, тушение ведут пожарные бригады. Судно находится на воде.

«Горит строящийся рыболовный траулер «Механик Маслак», больше подробностей пока нет, зона задымления сильная. Пожар в данный момент локализуется. Сведения о пострадавших не поступали», – цитирует ТАСС пресс-службу верфи.

Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах, площадь возгорания в трюме судна составляет 800 кв. м.

Как ранее сообщала ОСК, большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 «Механик Маслак» строится для ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» (ООО «РРПК»).

Спуск судна на воду состоялся в июне 2020 года. Это второй в серии из шести (плюс 4 в опционе) траулеров, строящихся на «Адмиралтейских верфях» для РРПК.

Судно было заложено заложен 8 апреля 2019 года, ранее сообщалось, что передача заказчику планировалась в в июле 2021 года.

Фото: ОСК