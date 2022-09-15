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Второй 24-тысячник Evergreen
15.09.2022

Второй 24-тысячник Evergreen


    • Evergreen принял в эксплуатацию свой контейнеровоз вместимостью 24 тыс. TEU, построенный на китайской верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding, сообщает Offshore Energy.

    Судно получило название «Ever Aria». Это sistership самого большого в мире контейнеровоза – «Ever Alot», который был сдан в эксплуатацию в июне этого года. В общей сложности на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding было заказано 9 подобных судов. В этом году планируется поставка еще одного 24-тысячника из этой серии, еще 5 контейнеровозов находятся на разных стадиях строительства.

    Длина «Ever Aria» составляет почти 400 м, площадь палубы – 24 тыс. кв. м, вместимость – 24 тыс. TEU. Максимальное количество ярусов – 25, что эквивалентно высоте 22-этажного дома. Судно под флагом Панамы будет задействовано на трейде Азия – Европа.

    Фото: скриншот видео CCTV Video News Agency


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