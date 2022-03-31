Экспортеры Бангладеш нашли альтернативные маршруты в Россию

Бангладеш начал отправлять контейнеры в Россию по альтернативным маршрутам. Как сообщает The Loadstar, в настоящее время после нескольких недель простоя в порту Читтагонг 68 TEU отправлены в Польшу с трансшипментом через Коломбо (Шри-Ланка).

Ожидается, что в Россию из Польши груз доставят автомобильным транспортом. «Если груз из Польши отправить не получится, грузоотправители могут попытаться продать груз там или найти другие пути, – пишет издание. – Другой груз в контейнерах – 18 TEU – отправится из Коломбо в порт Мерсин (Турция), а оттуда также автомобильным транспортом».

«После того, как некоторые контейнерные линии приостановили сервисы в Россию, на складах и фабриках Читтагонга накопился товар объемом порядка 200 TEU, а также неупакованный товар на экспорт. Многие производители приостановили производство товара на экспорт для России. Однако покупатели начали искать новые пути доставки товаров», – отмечает The Loadstar.

«Поскольку альтернативные пути были найдены, покупатели теперь могут отправлять груз в Россию, если захотят», – цитирует издание свой источник в Бангладешском управлении внутренних контейнерных складов (BICDA).

Согласно данным онлайн-сервиса SeaNews ТСВТ, Бангладеш поставляет в Россию в основном одежду, джутовое волокно, веревки и канаты, а также табак и креветки.

Фото с сайта The Loadstar