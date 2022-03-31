Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспортеры Бангладеш нашли альтернативные маршруты в Россию
31.03.2022

Экспортеры Бангладеш нашли альтернативные маршруты в Россию


    • Бангладеш начал отправлять контейнеры в Россию по альтернативным маршрутам. Как сообщает The Loadstar, в настоящее время после нескольких недель простоя в порту Читтагонг 68 TEU отправлены в Польшу с трансшипментом через Коломбо (Шри-Ланка).

    Ожидается, что в Россию из Польши груз доставят автомобильным транспортом. «Если груз из Польши отправить не получится, грузоотправители могут попытаться продать груз там или найти другие пути, – пишет издание. – Другой груз в контейнерах – 18 TEU – отправится из Коломбо в порт Мерсин (Турция), а оттуда также автомобильным транспортом».

    «После того, как некоторые контейнерные линии приостановили сервисы в Россию, на складах и фабриках Читтагонга накопился товар объемом порядка 200 TEU, а также неупакованный товар на экспорт. Многие производители приостановили производство товара на экспорт для России. Однако покупатели начали искать новые пути доставки товаров», – отмечает The Loadstar.

    «Поскольку альтернативные пути были найдены, покупатели теперь могут отправлять груз в Россию, если захотят», – цитирует издание свой источник в Бангладешском управлении внутренних контейнерных складов (BICDA).

    Согласно данным онлайн-сервиса SeaNews ТСВТ, Бангладеш поставляет в Россию в основном одежду, джутовое волокно, веревки и канаты, а также табак и креветки.

    Фото с сайта The Loadstar


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.02.2022
    Экспорт угля и кокса, 2021 год: вывоз твердого остатка в долларах вырос в 2,2 раза
    По итогам 2021 года российский экспорт каменного угля составил 210,6 млн тонн – это […]
    2021УгольЭкспорт
    0
    26.01.2022
    Нефтеэкспорт России, 11 месяцев 2021: вывоз нефти снизился, нефтепродуктов увеличился
    Прогнозы цен на нефть на уровне $100 за баррель снова замаячили на горизонте. О вероятности […]
    2021ГазНефтепродуктыНефть
    0
    08.02.2022
    Контейнерный поезд для агроэкспорта из Казахстана в Китай
    «РЖД Логистика» поделилась опытом пилотной перевозки экспортной агропродукции из Казахстана в Китай. Как рассказали […]
    АгропромКазахстанКитайКонтейнерный поезд
    0
    17.01.2022
    Далянь и Циндао возобновили импорт российской морепродукции
    Китайские порты Далянь и Циндао возобновили импорт российской продукции водного промысла навалом. Об этом […]
    КитайМорепродуктыРыбаЭкспорт
    0
    22.03.2022
    Китай наращивает импорт СПГ из России
    По итогам 2 месяцев 2022 года Китай импортировал 12,68 млн тонн сжиженного природного газа […]
    КитайРоссияСПГ
    0
    18.01.2022
    Авиаперевозки Харбин – Россия в 2021 году
    В 2021 году международный аэропорт Тайпин, расположенный в городе Харбин, обслужил 199 грузовых чартерных […]
    2021АвиаперевозкиКитайРоссия
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.03.2022 В Беларуси построят новый контейнерный терминал
    29.03.2022 PIL расширяет сервисы на Индию
    29.03.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года вырос на 33,6%
    28.03.2022 АЕ19 продолжает работать без Maersk
    28.03.2022 Новый мультимодальный сервис из Китая на Россию
    28.03.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    31.03.2022 Легализован параллельный импорт
    28.03.2022 Временный запрет на экспорт аммиачной селитры продлили
    25.03.2022 О правилах выдачи сертификатов о происхождении товара российским экспортерам
    24.03.2022 О допуске судов из «недружественных государств» в российские морские порты
    24.03.2022 Стартовал проект «Оптимизация процессов убытия и прибытия товаров и транспортных средств в пунктах пропуска»
    22.03.2022 В Госдуму внесен законопроект о выходе из ВТО
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти