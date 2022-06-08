Нестандартная операция в Мурманском порту

Необычную погрузо-разгрузочную операцию успешно выполнили работники АО «Мурманский морской торговый порт». На «арктическом» причале предприятия по схеме «судно-порт-судно» было перегружено порядка 1200 мягких контейнеров, сообщает пресс-служба порта.

По словам главного диспетчера АО «ММТП» Виталия Власова, реализованная схема не так часто применяется при выполнении погрузо-разгрузочных работ в АО «ММТП».

«Однако длина причалов, глубины, техника и квалификация работников нашего предприятия позволили успешно выполнить ее в максимально сжатые сроки, что выгодно для грузо- и судовладельцев», — отметил он.

Фото: Мурманский морской торговый порт