Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Нестандартная операция в Мурманском порту
08.06.2022

Нестандартная операция в Мурманском порту

    • Необычную погрузо-разгрузочную операцию успешно выполнили работники АО «Мурманский морской торговый порт». На «арктическом» причале предприятия по схеме «судно-порт-судно» было перегружено порядка 1200 мягких контейнеров, сообщает пресс-служба порта.

    По словам главного диспетчера АО «ММТП» Виталия Власова, реализованная схема не так часто применяется при выполнении погрузо-разгрузочных работ в АО «ММТП».mmtp2 Новости, Разное

    «Однако длина причалов, глубины, техника и квалификация работников нашего предприятия позволили успешно выполнить ее в максимально сжатые сроки, что выгодно для грузо- и судовладельцев», — отметил он.

     

    Фото: Мурманский морской торговый порт


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.02.2022
    Со станции Советская Гавань запустили регулярные контейнерные перевозки
    В январе этого года со станции Советская Гавань-Сортировочная начались регулярные перевозки 40-футовых контейнеров из […]
    ВаниноДальний ВостокКонтейнерные перевозкиКонтейнеры
    0
    21.01.2022
    Порт Янтъян ограничивает прием экспортных контейнеров
    Китайский порт Янтъян ограничивает прием груженых экспортных контейнеров из=за загруженности. С 21 января такие […]
    КонтейнерыОграниченияЯнтъян
    0
    10.01.2022
    Грузы РЖД, 2021 год: погрузка выросла на 3,2%
    Погрузка на сети РЖД по итогам 2021 года составила 1 млрд 282,9 млн тонн […]
    2021ПогрузкаРЖД
    0
    12.04.2022
    Астраханская область займется производством контейнеров
    Перспективы развития международного транспортного коридора «Север-Юг» и портовой ОЭЗ
    АстраханьКонтейнерыМТК "Север-Юг"Производство
    0
    28.03.2022
    Первые контейнеры с хлоридом кальция из Астрахани
    Приволжская железная дорога впервые организовала погрузку хлорида кальция с грузового терминала станции Кутум Астраханского региона. […]
    АстраханьПогрузкаРЖДХимические грузы
    0
    12.05.2022
    Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2022: динамика положительная
    В апреле снижение почти по всем грузам в контейнерах, кроме лесных, удобрений, зерна и продуктов перемола.
    2022КонтейнерыРЖД
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.06.2022 ТОП-5 контейнерных портов Ирана, итоги 5 месяцев 2022
    09.06.2022 LCL по жд из Ганьчжоу и Сианя
    09.06.2022 Новые сервисы на ВСК
    07.06.2022 Контейнерный импорт в январе-апреле 2022
    07.06.2022 Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2022: перевозка зерна выросла почти на четверть
    06.06.2022 Новый сервис из Китая в Ростовскую область и Краснодарский край через Дальний Восток
    Госрегулирование Показать всё
    09.06.2022 Взаимодействие таможенных служб ЕАЭС и ВТамО поставят в правовые рамки
    08.06.2022 Вывоз икры с Дальнего Востока ограничат
    03.06.2022 Полномочия по управлению Северным морским путем централизуют
    02.06.2022 Расходы на строительство судов сделают прозрачными и прогнозируемыми
    01.06.2022 Минеральным удобрениям продлили квотирование
    31.05.2022 Квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти