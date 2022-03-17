Новый сервис между Балтикой и США

В марте этого года запускается новый сервис между Гетеборгом, портами Балтийского и Северного моря и США. Как сообщили SeaNews в Администрации порта Гетеборг, оператором сервиса является MSC, ротация сервиса: Клайпеда – Гдыня – Гетеборг – Бремерхафен – Нью-Йорк – Филадельфия – Норфолк – Клайпеда.

Первый рейс выполнит контейнеровоз «MSC Cornelia». Судно должно выйти с терминала APM Terminals в Гетеборге 31 марта, чтобы прибыть в Нью-Йорк через 11 дней.

Как отмечают в Гетеборге, США являются для Швеции крупнейшим экспортным рынком за пределами Европы, последние пять лет объемы контейнерного экспорта на этом направлении растут в среднем на 4% в год, а в 2021 году шведский экспортный контейнеропоток на США вырос на 14%, составив порядка 13 млрд евро. Импорт из США в Швецию составляет 500 млн евро. При этом прямого сервиса между Гетеборгом и США до недавнего времени не было.