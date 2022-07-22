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100-тысячник на зерновом терминале КСК
22.07.2022

100-тысячник на зерновом терминале КСК

    • 17 июля к глубоководному причалу №40А зернового терминала КСК (актив ГК «Дело») была осуществлена постановка судна «Sabaek» грузоподъемностью более 100 тыс. тонн.

    Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», такой объем погрузки судна бьет предыдущий рекорд, когда на судно «Norah» в январе этого года было погружено 95,8 тыс. тонн.

    Постановка судна к причалу проходила в штатном режиме Грузоотправителем выступает ООО «Агропромышленная корпорация АСТ Компании М», которая является одним из ключевых клиентов КСК и одним крупнейших экспортёров зерна в России. После погрузки «Sabaek» направился в Иран.

    По словам генерального директора «ДелоПортс» Игоря Яковенко, инвестиционный проект по введению в эксплуатацию глубоководного зернового причала КСК, реализованный Группой «Дело», оправдывает вложения.

    «Учитывая всю важность Южного транспортного коридора, мы нацелены развивать это направление в соответствии с потребностями экспортного рынка», – отметил он.

     

    sabaek ksk1 Новости, Разноеsabaek ksk Новости, Разное

    Фото: ГК «Дело»


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