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Новый контейнерный маршрут Новороссийск – Находка
15.04.2022

Новый контейнерный маршрут Новороссийск – Находка


    • В апреле «Рускон», входящее в группу компаний «Дело», впервые отправил контейнерный поезд по маршруту Новороссийск – Находка.

    Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», отправка стала первым этапом доставки партии в Китай синтетического каучука, гружённого на терминале «Рускон» в Новороссийске в 39 сорокафутовых контейнеров. Далее груз через терминал Восточной стивидорной компании (стивидорный актив Global Ports, входит в Группу) морским транспортом будет отправлен китайскому заказчику. Подвижной железнодорожный состав под контейнерный поезд был предоставлен «ТрансКонтейнером». Всю логистическую операцию, включая железнодорожное и морское плечи доставки, организовал и экспедирует «Рускон», отметили в «Деле».

    По словам первого вице-президента «Рускон» Андрея Чернышёва, этот маршрут стал, по сути, новым экспортным коридором, который поможет надёжно связать Юг России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Фото: ГК «Дело»


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