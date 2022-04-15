Новый контейнерный маршрут Новороссийск – Находка

В апреле «Рускон», входящее в группу компаний «Дело», впервые отправил контейнерный поезд по маршруту Новороссийск – Находка.

Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», отправка стала первым этапом доставки партии в Китай синтетического каучука, гружённого на терминале «Рускон» в Новороссийске в 39 сорокафутовых контейнеров. Далее груз через терминал Восточной стивидорной компании (стивидорный актив Global Ports, входит в Группу) морским транспортом будет отправлен китайскому заказчику. Подвижной железнодорожный состав под контейнерный поезд был предоставлен «ТрансКонтейнером». Всю логистическую операцию, включая железнодорожное и морское плечи доставки, организовал и экспедирует «Рускон», отметили в «Деле».

По словам первого вице-президента «Рускон» Андрея Чернышёва, этот маршрут стал, по сути, новым экспортным коридором, который поможет надёжно связать Юг России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фото: ГК «Дело»