«Рускон» обновил месячный рекорд по отправке контейнерных поездов

«Рускон», входящий в состав группу компаний «Дело», по итогам марта обновил месячный рекорд по количеству отправленных контейнеров из Новороссийска в Москву. Как сообщает ГК «Дело», в составе 11 контейнерных поездов перевезено 634 сорокафутовых контейнера, из которых 144 – рефрижераторные. Прошлый рекорд декабря 2021 года перекрыт на 24 контейнера, рассказали в компании.

Напомним, что по итогам 2021 года «Рускон» увеличил отправку контейнерных поездов из Новороссийска в 1,5 раза – было отправлено 201 состав против 130 в 2020 году.

По словам первого вице-президента «Рускона» Андрея Чернышёва, в сегодняшнее непростое время группа делает максимум для того, чтобы сохранить логистические цепочки, обеспечить своевременную и полную доставку грузов. «Сервис «Новороссийск — Москва» мы рассматриваем одним из важнейших в рассматриваемом контексте», – сказал он.

Кроме того, сервис на Москву вносит существенный вклад в оздоровление экологии – с начала его запуска в феврале 2020 года по нему перевезено более 7 тыс. контейнеров, что эквивалентно освобождению дорог от такого же количества тяжёлых грузовиков, отметил А.Чернышёв.

Фото: «Рускон»