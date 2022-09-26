Новое лоцмейстерское судно Гидрографического предприятия вышло в рейс на Севморпуть

23 сентября из порта Мурманск в первый рейс вышло лоцмейстерское судно «Александр Парфенов» ФГУП «Гидрографическое предприятие». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Новое судно ледового класса Ice 3 проекта BLV03 предназначено для перевозки, установки и обслуживая средств навигационного обеспечения. При необходимости на судно можно установить эхолот для выполнения гидрографических работ.

«В навигацию 2022 года «Александр Парфенов» будет работать в Карском море, Енисейском заливе и в Обской губе. Основные работы, которые судно будет выполнять — это установка на береговых навигационных знаках автономных источников питания и съёмка плавучих предостерегательных знаков», — сказал начальник отдела средств навигационного оборудования Гидрографического предприятия Алексей Евсеев.

Судно «Александр Парфенов» построено на Зеленодольском заводе имени Горького в Республике Татарстан, в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути» по программе Госкорпорации «Росатом» по строительству и модернизации гидрографического флота для ФГУП «Гидрографическое предприятие».

Водоизмещение судна проекта BLV03 составляет 576 тонн. Длина судна — 35 м, ширина — 10,6 м. Судно сможет развивать скорость до 12 узлов на тихой воде. Автономность судна по запасам топлива и провизии — 15 суток. Численность экипажа 10 человек, спецперсонала — 4 человека. Площадь грузовой палубы — 105 кв. м, вместимость грузового трюма —159 кубометров.

Судно названо в честь заслуженного работника отрасли. Директор проектного института «ЛенморНИИпроект» Александр Парфенов (1930-2004) начинал свой трудовой путь в качестве инженера-гидрографа в изыскательских партиях на Севере, впоследствии был руководителем и участником проектирования крупных портовых сооружений.

Фото: Гидрографическое предприятие