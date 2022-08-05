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РФ определит порядок прохождения иностранных военных кораблей через внутренние морские воды Севморпути
05.08.2022

РФ определит порядок прохождения иностранных военных кораблей через внутренние морские воды Севморпути

    • В Государственную Думу внесен законопроект, которым предлагается установить необходимость подачи государством иностранного военного корабля запроса о выдаче разрешения на проход через внутренние морские воды Северного морского пути. Автором инициативы выступило правительство РФ, сообщается на сайте Госдумы.

    «Представляется целесообразным установить изменениями, вносимыми в указанный федеральный закон, необходимость подачи государством флага иностранного военного корабля или судна запроса о выдаче разрешения на проход через внутренние морские воды в акватории СМП, направляемого по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемой даты прохода», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

    «Сохраняющаяся тенденция увеличения грузопотока транзитных морских перевозок по СМП в отсутствие эффективного правового механизма регулирования плавания иностранных кораблей и судов в акватории СМП не позволяет в полном объеме обеспечить безопасность морского судоходства и военного мореплавания, а также принимать меры, направленные на обеспечение национальных интересов Российской Федерации в Арктическом регионе», — цитирует пресс-служба Госдумы документ.

    Фото: сайт правительства РФ


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